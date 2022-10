Rocco Siffredi contro il GFVip di Signorini: “Chiudete baracca, non è la tv che l’Italia merita” Il “Re del porno”, presto protagonista di una serie Netflix sulla sua vita, interviene su Twitter per dire la sua sul caso mediatico degli ultimi tempi e propone a Signorini di rifare completamente il cast.

A cura di Giulia Turco

Anche Rocco Siffredi interviene a dire la sua dopo il caso Marco Bellavia al GFVip che ha messo a soqquadro l'opinione pubblica. Giorni di polemiche che hanno travolto il programma, che hanno spinto gli stessi autori a fare da un lato un mea culpa su quanto andato in onda, dall'altro hanno giustificato la dinamica come uno specchio della nostra società.

Siffredi propone a Signorini di riformare il cast dei Vip

Tuttavia non era di certo il modo più appropriato per affrontare una tematica così delicata come quella della salute mentale, non con un circo mediatico che ha avuto come risultato l'emarginazione del singolo a favore del branco. Ne è convinto anche Rocco Siffredi che, trascorso qualche giorno per digerire il malloppo, è intervenuto su Twitter per dare la sua opinione. "Ciò che si è verificato al GFVip nei confronti di Marco è inaudito!", scrive e propone una rivoluzione totale nel cast dei vipponi scelti da Signorini. "La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani".

In lavorazione una serie Netflix su Rocco Siffredi

Anche Siffredi, tra l’altro, è con le mani in pasta nel mondo della tv, anche se non ci metterà personalmente la faccia. Netflix ha infatti annunciato l’inizio delle riprese di una serie tv, Supersex, che racconterà la carriera del pornoattore italiano, interpretato sul piccolo schermo da Alessandro Borghi. Il primo scatto dal set, tra l’altro, ha messo in evidenza un’incredibile somiglianza tra i due. “Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita: dall’infanzia al titolo di Re del porno”, ha annunciato il colosso americano a proposito della serie che uscirà nel 2023. Parte del racconto sarà infatti non solo la sua vita lavorativa, ma anche i drammi della sua infanzia, a partire alla morte del fratello morto a soli 12 anni.