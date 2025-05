video suggerito

Robin Thicke sposa April Love Geary: matrimonio da favola in Messico dopo sette anni di fidanzamento Robin Thicke sposa April Love Geary dopo 7 anni di fidanzamento in una cerimonia da sogno a Cabo San Lucas. Il cantante 48enne e la modella 30enne si sono uniti in matrimonio con una celebrazione dedicata anche al padre di lui, l'attore Alan Thicke scomparso di recente.

Dopo un fidanzamento durato sette lunghi anni, Robin Thicke ha finalmente pronunciato il fatidico "sì" con la sua compagna April Love Geary. Il cantante 48enne e la modella 30enne si sono sposati venerdì scorso durante una cerimonia sfarzosa che si è svolta nella cornice paradisiaca di Cabo San Lucas, in Messico.

L'omaggio al papà defunto di Robin, Alan Thicke

April Love Geary ha incantato tutti gli invitati presentandosi all'altare in un abito bianco di pizzo che sembrava uscito da una fiaba, completato da un lungo velo arricciato che ondeggiava nella brezza marina. La sposa ha condiviso alcuni momenti della cerimonia attraverso le sue Instagram Stories, regalando ai fan le prime immagini esclusive di questo matrimonio tanto atteso. Uno dei momenti più toccanti è stato immortalato in una foto che mostra April trattenere le lacrime di emozione mentre Robin pronunciava i suoi voti al microfono. Ma il gesto più significativo della giornata è stato l'omaggio al defunto Alan Thicke, padre di Robin, scomparso nel 2016 all'età di 69 anni.

Alan Thicke, papà di Robin, protagonista di Genitori in Blue Jeans

La coppia ha voluto riservare una sedia vuota in prima fila in memoria del celebre attore, con una targhetta sul retro che recitava "In memoria di Alan Thicke". Un tributo che ha dimostrato quanto sia ancora vivo il ricordo del patriarca della famiglia.

Il piccolo Luca Patrick protagonista della cerimonia

Robin ha scelto di raggiungere l'altare accompagnato dal figlio di due anni, Luca Patrick, che ha svolto il ruolo di portafedi. Padre e figlio hanno fatto il loro ingresso mano nella mano, entrambi elegantissimi in smoking nero. Il piccolo Luca ha rubato la scena portando una valigetta con la scritta "Ring Security", aggiungendo una nota di tenerezza e divertimento alla solenne cerimonia. April e Robin sono genitori anche delle piccole Lola Alain di quattro anni e Mia Love di sei, anche se le bambine non sono apparse nei video condivisi sui social dalla neo-sposa.

Tutte le star presenti al matrimonio

Secondo quanto riportato da TMZ, la lista degli invitati prometteva di essere stellare, con nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Usher e Ken Jeong di Community che avevano confermato la loro presenza. La cerimonia segna la fine di un lungo percorso d'amore iniziato nel 2014, quando Robin e April si sono conosciuti.