Roberto Brunetti, causa morte di Er Patata: “In casa hashish e cocaina, potrebbe avere assunto droga” Nell’appartamento di Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata, sarebbe stata ritrovata della droga. L’autopsia stabilirà se hashish e cocaina abbiano a che vedere con la morte dell’attore.

A cura di Daniela Seclì

La notizia della morte di Roberto Brunetti è giunta del tutto inaspettata. L'attore era noto in Italia con il nomignolo "Er Patata" e aveva raggiunto la fama grazie al film di Leonardo Pieraccioni del 1997, Fuochi d'artificio. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato venerdì 3 giugno alle ore 22:30 nel suo appartamento in via Arduino a Roma.

Trovata droga nella casa di Roberto Brunetti

La polizia sta cercando di fare luce sulle cause della morte dell'attore. Sul corpo, rinvenuto disteso sul letto e coperto da un lenzuolo, non sarebbero stati trovati segni di violenza. L'appartamento, inoltre, risultava in ordine. In queste ore, tuttavia, si è aggiunto un ulteriore tassello. Nell'appartamento sarebbe stata ritrovata della droga. L'agenzia AGI fa sapere:

"Potrebbe essere morto dopo aver assunto droga l'attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come ‘Er Patata'. Nel corso del sopralluogo della polizia nell'appartamento dell'attore sono state trovate tracce di hashish e cocaina. A stabilire se le sostanze abbiano contribuito al decesso sarà l'autopsia".

Il lungo silenzio poi il ritrovamento del cadavere

Sono state ore di grande apprensione, quelle che hanno preceduto il ritrovamento del corpo senza vita di Roberto Brunetti. La compagna, infatti, lo cercava senza sosta da tempo. Non riusciva a mettersi in contatto con lui telefonicamente, né Er Patata rispondeva a chi andava a cercarlo a casa. Così, la donna ha chiamato il 112 e quando le forze dell'ordine sono entrate nell'appartamento, hanno ritrovato Roberto Brunetti ormai senza vita. Il corpo era adagiato in posizione supina nel letto e non c'erano segni di violenza, né dettagli che potessero far pensare che degli estranei si fossero introdotti in casa. Per fare piena luce sulla vicenda, tuttavia, occorrerà attendere l'esito dell'autopsia.