Robert Redford ha perso due figli ed è stato sposato due volte: la moglie Sibylle Szaggars con lui fino alla fine

All'età di 89 anni si è spento Robert Redford, attore iconico del cinema americano, nonché produttore e regista. Si è dedicato anima e corpo al cinema, ma la sua vita lontana dai riflettori è stata piena di momenti di gioia legati ai suoi due matrimoni, con Lola Von Wagenen e Sibylle Szaggars, ma segnata anche da perdite, devastanti, come quella di due dei suoi figli. Lascia Szaggars, i suoi due figli e sette nipoti.

Il primo matrimonio con Lola Van Wagenen e la morte del primo figlio

Il primo matrimonio di Robert Redford risale alla fine degli anni Cinquanta. Nel 1957, infatti, incontra la storica e attivista Lola Van Wagenen a Los Angeles, che sposerà l'anno dopo a Las Vegas, nel 1958. I due avranno quattro figli. A distanza di pochi mesi dalla nascita di Scott, il loro primogenito, a causa di una sindrome infantile, il bambino perse la vita. Successivamente nacquero Shaun e James, mentre nel 1970 nacque l'ultima figlia della coppia, Amy.

Lola Van Wagenen, Robert Redford e i figli Jamie ed Amy

I due, senza mai rilasciare una comunicazione ufficiale, si sarebbero lasciati già prima del 1985, anno in cui è datato il divorzio, come d'altra parte nel 1982 aveva lasciato intendere la giornalista Shirley Eder, tra le firme più famose del cinema che aveva dichiarato nella sua rubrica sul Detroit Free Press: "I Redford vivono separati già da anni". Fu proprio grazie alla prima moglie che Redford si avvicinò all'attivismo, sebbene i due si occuparono di tematiche diverse. Negli Anni Settanta, infatti, lei è stata co-fondatrice del Consumer Action Now (CAN), ovvero un'organizzazione educativa senza scopo di lucro; mentre lui scrisse un libro in cui denunciava l'espansione statunitense verso ovest, The Outlaw Trail. Celebre è la sua battaglia contro la costruzione di una centrale elettrica nello Utah.

Il secondo matrimonio con Sibylle Szaggars

Robert Redfort e Sybille Szaggars

Dal 1985, quando il divorzio fu ufficializzato, Redford si sposò nuovamente diversi anni dopo nel 2009. La donna con cui è convolato in seconde nozze, quando già aveva 73 anni è Sibylle Szaggars, un'artista tedesca, conosciuta durante il Sundance Film Festival negli Anni Novanta, da lui fondato nel 1978. I due vivevano ormai da anni in un ranch a Santa Fe, dove lei gestisce una galleria d'arte. La loro vita era concentrata principalmente lì, infatti hanno scelto di mettere in vendita la residenza che possedevano sulla costa californiana, a Tiburon, venduta secondo la stampa americana per 4,65 milioni di dollari. La coppia, poi, dedicava gran parte del loro tempo all’organizzazione ambientalista non profit The Way of the Rain.

La morte del secondo figlio James

Robert Redford e suo figlio James

Un evento terribile, però, ha segnato la vita di Robert Redford. Nel 2020, suo figlio James, è morto all'età di 58 anni, dopo due anni di cure per combattere il cancro. Anche lui attivo nel mondo del cinema, come sceneggiatore, aveva spesso lavorato accanto a suo padre, e si era dedicato anche al sostegno di associazioni come la San Francisco Firefighters Cancer Pevention Foundation, che si occupa per della ricerca e del supporto di persone affette dal cancro. In passato, però, aveva dovuto fare i conti con due trapianti di fegato e per questa ragione, per raccontare la sua esperienza, aveva fondato il James Redford Institute for Transplant Awarness, per sensibilizzare gli americani sul tema della donazione d'organi.