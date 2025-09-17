A quanto ammonta il patrimonio di Robert Redford e chi sono gli eredi

Robert Redford ha lasciato un ricco patrimonio tra case, investimenti, diritti cinematografici e organizzazioni non-profit. A ereditare, salvo colpi di scena, saranno la moglie Sibylle Szaggars e le figlie Shauna e Amy.

Robert Redford è morto all'età di 89 anni. L'attore e regista ha costruito una brillante carriera che lo ha reso una delle star più rilevanti di Hollywood. Il suo lavoro lo ha portato ad accumulare una ingente fortuna. Si parla di un patrimonio da 200milioni di dollari, tra immobili, organizzazioni non-profit da lui fondate, investimenti e diritti cinematografici per i suoi tantissimi film di successo.

Il patrimonio di Robert Redford tra case, soldi e organizzazioni non-profit

Stando alla fonte Celebrity Net Worth, Robert Redford avrebbe accumulato un patrimonio da 200milioni di dollari. L'attore e regista, negli ultimi anni, ha messo in vendita alcune delle sue case. Una tenuta nella Napa Valley dove amava ritirarsi per immergersi nella natura e staccare dal caos è stata venduta per 7 milioni di dollari. Tra le proprietà a cui negli ultimi anni ha deciso di rinunciare c'è anche un ranch nello Utah e una casa nella baia di San Francisco. E poi c'è la residenza a Santa Fe. Attualmente viveva con la moglie Sibylle Szaggars sempre nello Utah. Inoltre, l'attore nel corso della sua vita si è anche dedicato ad attività benefiche. Nel 1981 ha fondato il Sundance Institute, un'organizzazione non-profit che si occupa di dare un sostegno ai produttori indipendenti. L'organizzazione cura anche un Festival che è un punto di riferimento per il cinema indipendente.

Chi erediterà il patrimonio di Robert Redford e i guadagni ottenuti dai film

Il patrimonio di Robert Redford dovrebbe essere gestito dagli eredi. Dunque, salvo colpi di scena, l'eredità dovrebbe spettare alla moglie Sibylle Szaggars e alle figlie Shauna e Amy. L'attore ha costruito la sua fortuna anche grazie agli ingaggi milionari ottenuti attraverso i suoi film. Secondo le indiscrezioni, avrebbe ricevuto 4milioni di dollari per Proposta Indecente, 11milioni di dollari per Il castello, ma anche altri 4 milioni di dollari per il ruolo di Alexander Pierce per il film Capitan America, per citarne alcuni.