Robert Dancs, Nicolò in Sole a catinelle: "Quel film ha segnato la mia vita. Ringrazio Checco Zalone" Robert Dancs, noto per il ruolo di Nicolò Zalone in Sole a catinelle, ha condiviso un lungo messaggio sui social a dodici anni dall'uscita del film. L'attore, recentemente apparso nel videoclip di Checco Zalone L'ultimo giorno di patriarcato, scrive: "Il mio percorso continua, questo è solo un nuovo inizio".

Robert Dancs è l'attore che da bambino ha prestato il volto a Nicolò Zalone, figlio di Checco Zalone in Sole a catinelle. Ora, a distanza di dodici anni dall'uscita del film, torna su Instagram con un post in cui ricorda l'esperienza del passato e in cui celebra la sua partecipazione nell'ultima fatica del comico: quella nel video "L'ultimo giorno di patriarcato", condiviso da Zalone nella Giornata internazionale della donna.

Robert Dancs: "Sole a catinelle? Ha segnato la mia vita"

Nel post condiviso da Robert Dancs, l'attore pubblica un carosello di fotografie in cui passato e presente si confondono. La prima immagine è al fianco di Checco Zalone, uno scatto del 2025 a cui segue uno del 2013, direttamente dal set di Sole a catinelle. Poi appaiono una serie di foto dal dietro le quinte del video L'ultimo giorno di patriarcato (l'ultima fatica del comico) e dell'attore da bambino. A corredo, si legge: "Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere queste parole, per lasciare sedimentare le emozioni e trovare il modo giusto di raccontarvele". Dancs chiarisce di non aver mai parlato prima di cosa abbia significato Sole a catinelle per lui, poi aggiunge: "È stata un'esperienza che ha segnato profondamente la mia vita, un punto di partenza che ancora oggi risuona dentro me".

Robert Dancs: "Ringrazio Checco Zalone. Il mio percorso continua"

Se si guarda indietro, Robert Dancs vede un percorso lungo ed emozionante "a tratti complesso, fatto di crescita, impegno che ormai da anni ho intrapreso per far della recitazione la mia professione". L'attore ringrazia Checco Zalone e Gennaro Nunziate (storico regista dei film di Zalone): "Con la loro spontaneità e il loro affetto mi hanno accolto ancora una volta, facendomi sentire parte di qualcosa di grande". E infine:

Il mio percorso continua, questo è solo un nuovo inizio, la conclusione di un capitolo bellissimo e la partenza di uno nuovo. Ora come allora sono infinitamente grato per il vostro continuo sostegno e non vedo l’ora di ricambiare, impegnandomi per regalarvi nuove emozioni. E ricordate sempre… ottimismo! Perché solo così, nella vita, c'è sempre un sole a catinelle.