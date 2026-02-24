Robert Carradine si è tolto la vita, il dolore di Hilary Duff sua figlia sul set: “Fa male, mi si spezza il cuore”

Hilary Duff piange la morte di Robert Carradine. L’attore era suo padre nella serie di successo Lizzie McGuire: “Sul set mi sono sempre sentita accudita”.

Hilary Duff piange la morte di Robert Carradine. L'attore, che si è tolto la vita a 71 anni, interpretava suo padre nella serie di successo Lizzie McGuire. L'attrice lo ha ricordato con alcuni scatti in cui è ritratta con lui sul set. Poi, gli ha rivolto parole cariche di affetto e di tristezza per questo epilogo doloroso della sua vita. Carradine soffriva di disturbo bipolare.

Hilary Duff ricorda Robert Carradine, l'attore era suo padre in Lizzie McGuire

L'attrice ha lavorato dal 2001 al 2004 al fianco di Carradine, che interpretava Sam McGuire. Oggi esprime sui social il dolore per la scomparsa del collega che definisce "un vecchio amico":

Fa male. È davvero difficile affrontare questa notizia su un vecchio amico. C'era così tanto calore nella famiglia McGuire e mi sono sempre sentita accudita dai miei genitori sullo schermo. Sarò sempre grata per questo.

E ha concluso esprimendo la sua tristezza: "Sono profondamente triste di apprendere che Bobby stava soffrendo. Mi si spezza il cuore per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno amato".

Robert Carradine si è suicidato a 71 anni, soffriva di disturbo bipolare

L'attore ha iniziato a soffrire di problemi di salute mentale quando uno dei suoi fratelli è stato trovato morto in un hotel in Thailandia. Era il 2009. Poco dopo è arrivata la diagnosi di disturbo bipolare. Per quasi vent'anni ha tentato di gestire la malattia, che – come racconta il fratello maggiore – "aveva preso il meglio di lui". Oggi la famiglia spera che la storia di Robert Carradine possa accendere un riflettore sulla salute mentale. È importante che se ne parli. Tenere vivo il dibattito e sensibilizzare sull'argomento è molto importante per superare lo stigma sui problemi di salute mentale. Chi ne soffre ha il diritto di essere informato e di non sentirsi solo.