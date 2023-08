Ristoratore in Puglia: “Non accettiamo vegani, andate altrove”, la denuncia dell’influencer La disavventura raccontata dall’influencer Giulia Pisco, in vacanza in Puglia. Un ristoratore si è rifiutato di prenotare un tavolo a un gruppo di 8 persone perché vegane.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Pisco, popolare influencer vegana, ha raccontato via TikTok la disavventura vissuta durante le sue vacanze in Puglia. La 21enne, famosa per condividere sui social ricette gustose realizzate esclusivamente con ingredienti vegani, si è vista negare una prenotazione da un ristoratore pugliese. “Non accettiamo vegani”, è la spiegazione ricevuta.

La telefonata condivisa su TikTok

Pisco ha condiviso sul suo profilo TikTok la telefonata con il ristoratore pugliese. “Siamo otto, tutti vegani”, aveva specificato la giovane. “Ah oddio aspetta, di vegano non abbiamo niente, mi dispiace, cerca qualcun altro”, la risposta ricevuta. Quando Giulia ha fatto presente di avere già visionato il menu e verificato la presenza di piatti naturalmente vegetali, il rifiuto del ristoratore è diventato sgarbato. “Ho visto sul vostro menu che avete piatti tipici pugliesi già vegani, tipo le orecchiette fave e cicorie”, era stata la precisazione dell’influencer. “Andate da un'altra parte, perché qua di vegani non ne accettiamo”, è stata la replica del ristoratore.

Giulia Pisco: “Frutto del pregiudizio”

Nel video postato sui social, Pisco ha aggiunto: “Tutto questo solo per pregiudizio perché le opzioni naturalmente vegane c’erano”. La disavventura si è conclusa, per fortuna, con esito positivo perché Giulia e il suo gruppo di amici sono riusciti a trovare un ristorante in cui cenare. “Pur non essendo apertamente vegan friendly, anzi avevano tantissimi piatti di carne e pesce, sono stati super disponibili e ci hanno fatto sentire accolti con quello che potevano proporci. Antipasto con tante verdure tipiche. Fiori di zucca fritti. Pasta con ceci, cavoli, cannella e chiodi di garofano e cagne al sugo”. Decine i commenti sui social. Dai consigli a proposito di ristoranti locali con proposte vegane da visitare alle precisazioni di alcuni utenti: “Alcuni inseriscono nelle ricette latte o burro. Hanno fatto bene a dirvi di no”.