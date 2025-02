Rihanna rompe il silenzio sull’assoluzione del compagno A$AP Rocky, il messaggio pubblicato sui social

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna ha rotto il silenzio sull'assoluzione del compagno A$AP Rocky. Il rapper è stato dichiarato non colpevole di aver sparato all'ex amico A$AP Relli in una strada di Hollywood nel 2021. Con una storia pubblicata su Instagram, la cantante si è espressa per la prima volta sulla vicenda, in cui è sempre stata accanto al compagno, padre dei suoi due figli.

Le prime parole di Rihanna dopo l'assoluzione di A$AP Rocky

"La gloria appartiene a Dio e solamente a Dio. Grata e della sua misericordia", ha scritto Rihanna in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nella serata del 18 febbraio. Un messaggio con carattere bianco su uno sfondo nero, accompagnato dall'emoji delle mani unite in preghiera, a ribadire il fatto di essere grata per quanto accaduto. Il compagno A$AP Rocky è stato assolto dall'accusa di A$AP Relli con una pistola nel novembre 2021. La cantante ha sostenuto il rapper durante tutto il processo ed è stata al suo fianco anche durante lettura della sentenza nel tribunale di Los Angeles. Accertata la non colpevolezza del compagno, Rihanna è scoppiata a piangere e lui è corso ad abbracciarla, in un momento che ha fatto emozionare i presenti.

A$AP Rocky assolto dall'accusa di aggressione con arma da fuoco

A$AP Rocky era stato accusato di aver sparato due volte all'amico A$AP Relli nel novembre del 2021 durante un litigio. Il rapper ha successivamente dichiarato di non essere stato ferito gravemente, ma solo fiorato alla nocca. I colpi sarebbero partiti come semplice avvertimento perché pare che Relli stesse attaccando un altro membro del gruppo. La sentenza sul caso è stata espressa di recente dal tribunale di Los Angeles che, dopo essersi riunita per circa 3 ore, ha assoluto il rapper dall'accusa di aggressione con arma da fuoco. Rakim Mayers, 36, suo vero nome, avrebbe rischiato fino a 24 anni di carcere.