Richard Gere ricoverato in Messico per una polmonite, le sue condizioni di salute Richard Gere è stato ricoverato in Messico, dove si trovava in vacanza con la moglie e i figli, a causa di una brutta polmonite. L’attore, però, sembra si sia ripreso piuttosto bene ed è tornato a godersi il suo relax dopo alcune cure specifiche.

A cura di Ilaria Costabile

Richard Gere è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre era in vacanza con la sua famiglia. La notizia è stata riportata da TMZ, ma la testata americana aggiunge che il divo si riprenderà presto, una volta terminate le cure necessarie.

Il ricovero di Richard Gere in Messico

L'attore e la moglie Alejandra Silva si trovano in vacanza, in Messico, nelle vicinanze della località di Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della moglie, concedendosi così un periodo di stacco dalla routine cittadina, ma secondo quanto riportato da TMZ c'è stato un piccolo inconveniente per la coppia. Richard Gere, infatti, è stato portato in ospedale dopo che la tosse con la quale era partito si è intensificata al punto da richiedere l'intervento di un medico. Fonti vicine ai due hanno rivelato alla testata americana che, una volta ricoverato, l'attore è stato sottoposto a delle cure antibiotiche per attenuare l'effetto dell'infiammazione ai polmoni. Il ricovero sarebbe durato una sola notte, sebbene non sia chiaro il giorno preciso in cui sia entrato in ospedale, e Gere sembra essere in netto miglioramento dopo le dimissioni.

Le condizioni di salute di Richard Gere

Come scritto anche dalla moglie Alejandra su Instagram, la vacanza in Messico arrivava dopo ben tre settimane di malattia dell'intera famiglia, da cui tutti ne erano venuti fuori particolarmente debilitati. L'attore, in una delle ultime foto pubblicate dalla compagna, proprio nel giorno del suo compleanno, si mostra con una mascherina sul volto, probabilmente per evitare possibili ricadute a seguito delle recenti cure. Tutto sommato, però, sembra stare bene e può tornare a godersi la sua vacanza dopo un momento di tensione dovuto al ricovero, ma che gli ha permesso di rimettersi in salute in poco tempo, prendendo le dovute precauzioni e tornando a festeggiare insieme ad Alejandra e i loro due bambini.