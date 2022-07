Rebel Wilson in costume: “Ho ripreso dei chili, ma non sarà il mio peso a definirmi” Rebel Wilson ha mostrato alcune foto della sua vacanza, dove appare rilassata in costume. L’attrice dichiara di aver preso qualche chilo, ma sottolinea che non sarà il suo peso a definirla e incita anche i suoi fan: “Voi siete più di questo”.

A cura di Ilaria Costabile

Rebel Wilson è una delle attrici di Hollywood era riconosciuta principalmente per la sua corporatura piuttosto robusta, ma già da qualche tempo la sua vita è cambiata e lei ha perso parecchi chili. In una foto pubblicata su Instagram, si mostra in costume e racconta ai suoi fan che, nonostante abbia ridotto di molto il suo peso, non sarà questo dettaglio a definirla come persona, invogliando tutti coloro che pensano di avere dei problemi con la propria fisicità a fare altrettanto.

Rebel Wilson e il controllo del peso

A bordo piscina, con un costume intero e un pareo che le copre leggermente le gambe, è così che appare Rebel Wilson durante la sua vacanza in un lussuoso hotel, ma ha approfittato di questa occasione per condividere una riflessione importante:

Mi sono appena accorta di aver messo su 3 kg in vacanza. Sono in un fantastico resort all-inclusive… ho perso ogni controllo. Ma sapete una cosa? Domani posso alzarmi e andare in palestra, idratarmi e mangiare sano e amarmi. Essere duri con se stessi non aiuta, ma so cosa significa sentirsi in colpa e non stare bene dopo aver mangiato troppo. Ma se siete come me, sappiate che VOI siete molto di più del vostro peso, il vostro peso non vi definisce, cercate di fare del vostro meglio per essere sani e non siate così duri con voi stessi. Siate la migliore versione di voi stessi.

La perdita di peso di Rebel Wilson

Un messaggio importante che rientra in un discorso più ampio, legato all'accettazione di sé e anche alla capacità di cambiare il proprio stile di vita. L'attrice ha perso circa 35 chili, dicendo addio alla sua silhouette curvy, per la quale era identificata e allontanandosi da tutto ciò che rappresentava qualcosa di malsano nelle sue giornate. Dal 2020 in poi ha intrapreso una iniziato ad alimentarsi in maniera sana, ad allenarsi, ripulendo uno stile di vita che rischiava di farle solamente del male se protratto nel tempo.