Re Carlo infastidito prima dell’ingresso a Westminster, la lettura del labiale svela cosa ha detto Un video di Sky News mostra Re Carlo brontolare infastidito prima dell’ingresso nell’abbazia di Westminster il giorno dell’incoronazione. Il sovrano è rimasto in attesa per 5 minuti. A contrariarlo anche l’arrivo in ritardo di William e Kate Middleton.

A cura di Stefania Rocco

Non sarebbe andato tutto liscio nel giorno dell’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla a Westminster. È quanto ipotizza Sky News che pubblica un video girato il 6 maggio scorso all’esterno dell’abbazia di Westminster. Il sovrano è arrivato con un anticipo di qualche minuto nel piazzale antistante l’edificio religioso che avrebbe ospitato la cerimonia, cosa che lo ha costretto ad attendere in carrozza per 5 minuti insieme alla moglie Camilla. Quella breve attesa avrebbe infastidito il sovrano, secondo quanto riferisce un esperto di labiale che ha intercettato la conversazione tra re Carlo e la consorte avvenuta in carrozza.

Re Carlo costretto ad attendere l’arrivo dei principi del Galles

Carlo, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista, è stato costretto a restare in attesa per qualche minuto. A contrariarlo anche l’arrivo in ritardo dei principi del Galles William e Kate Middleton che, arrivati dopo il sovrano insieme ai figli Louis e Charlotte, sono stati costretti a seguire la processione del re e della consorte invece che fare il proprio ingresso trionfale nell’abbazia qualche minuto prima del sovrano, come previsto dal protocollo.

Che cosa ha detto re Carlo secondo l’esperto di labiale

Secondo un esperto di labiale, re Carlo avrebbe brontolato all’indirizzo della moglie Camilla, l’unica alla quale non avrebbe celato il suo disappunto. “Non possiamo mai essere puntuali. C’è sempre qualcosa. È una scocciatura”, si sarebbe lamentato il re rivolgendosi alla moglie. Guli Francis-Dehqani, vescovo di Chelmsford che ha assistito all’incoronazione, ha fatto sapere a Sky News che non tutto sarebbe andato come previsto. “Due o tre cose non sono andate secondo i piani”, è quanto avrebbe riferito a proposito del giorno dell’incoronazione, “Ma non ho intenzione di mettere in imbarazzo nessuno in particolare”.