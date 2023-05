L’arcivescovo ha un problema con la corona: le gaffe durante l’incoronazione di Re Carlo III Da Katy Perry che vaga prima di trovare il suo posto a sedere, ai piccoli incidenti con la penna e con la corona: le gaffe e i momenti più strani avvenuti durante l’incoronazione di Re Carlo III, che si è tenuta il 6 maggio all’Abbazia di Westminster.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 6 maggio, nell' Abbazia di Westminster, si è tenuta l'incoronazione di Re Carlo III. Un evento storico per l'Inghilterra, a cui hanno assistito milioni di persone e oltre duemila invitati ufficiali, tra i quali i membri della famiglia reale. Durante la cerimonia non è mancata però qualche gaffe, notata subito sui social dai fan più attenti. Ecco alcuni dei momenti imbarazzanti, e un pò insoliti, dell'evento.

I tentativi dell'arcivescovo di Canterbury prima di posare la corona

Il momento più atteso della cerimonia è stato quello in cui l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha poggiato la corona sulla testa di Re Carlo III. Momento che ha attirato l'attenzione di molti, sia per il gesto simbolico e di fondamentale importanza, sia perché c'è stato qualche piccolo intoppo. L'arcivescovo infatti ha dovuto fare diversi tentativi prima che la corona reale entrasse alla perfezione sul capo del nuovo sovrano. Una scena trasmessa in diretta tv mondiale, che di certo non è passata inosservata.

Un altro incidente con la penna

Re Carlo III non ha un bel rapporto con le penne. Durante l'incoronazione, quando si è trattato di firmare il giuramento nell'Abbazia, sembrava che la stilografica non funzionasse come previsto, tanto che si è visto il sovrano fare una smorfia mentre rimetteva il coperchio. Già in passato aveva avuto qualche problema con le penne, mentre si trovava a Belfast.

Katy Perry vaga alla ricerca del suo posto

La cerimonia di incoronazione sta per iniziare, Katy Perry entra in chiesa come il resto degli invitati, ma non trova il suo posto a sedere. Su Twitter è diventato virale un video in cui la cantante si guarda intorno spaesata per qualche minuto alla ricerca del posto che le è stato riservato. A rendere ancora più complicata la ricerca, c'è il grande cappello lilla che indossa e che le copre parte della visuale. Lei stessa, sui social, ha scherzato sull'accaduto qualche ora dopo: "Tranquilli ragazzi, non vi preoccupate, ho trovato il mio posto".

"L'ospite inquietante" all'incoronazione di Re Carlo

Durante la cerimonia è stato avvistato anche un ospite inquietante. Sono bastati solo pochi secondi perché sui social si scatenassero le segnalazioni di fan preoccupati alla vista di un "Sinistro mietitore", come è stato definito. Una figura spettrale, vestita di nero con tanto di cappuccio e falce in mano, che è apparsa per pochissimo. Di chi si tratta? E perché si trovava lì? Nessuna spiegazione certa, ma una grande suggestione da parte dei fan più appassionati.