Raoul Bova ammette di non saper recitare: “Ho fatto fortuna con una sola espressione” In un’intervista al Messaggero Raoul Bova ammette candidamente di non avere grandi qualità tecniche dal punto di vista recitativo: “Sono un disastro, ma ci ho sempre messo il cuore”.

A cura di Andrea Parrella

Viva la sincerità, direbbe qualcuno, e viva quella di Raoul Bova, l'attore romano che in un'intervista al Messaggero ha fatto una dichiarazione di peso notevole, soprattutto se si considera la sua notorietà: “Non so recitare – ha ammesso l'attore – sono il primo a dirlo. Ho fatto fortuna con una sola espressione, poi ne ho imparate un altro paio [ride, ndr]".

L'attore: "Tecnicamente sono un disastro"

Con grande modestia e spirito di autocritica, Bova non esita a parlare fuori dai denti delle sue qualità attoriali, che dal suo punto di vista non sono affatto eccelse, a dispetto di una carriera che lo ha visto partecipare sino ad ora a decine tra film, fiction e serie Tv, ultimamente raccogliendo il pesante testimone del ruolo centrale in Don Matteo. Mesi fa, infatti, è stato proprio lui a vestire i panni di Don Massimo, che ha rimpiazzato il personaggio ventennale interpretato da Terence Hill.

Ma non è tutto, perché sulle sue capacità attoriali Bova prosegue così: "Tecnicamente sono un disastro, ma ci ho sempre messo il cuore. La verità viene prima della recitazione”. Proprio rispetto al suo percorso professionale, Bova torna ai tempi in cui provò la scalata hollywoodiana, senza troppo successo, ad esempio quando tentò il provino per Tomb Raider che lui stesso definisce disastroso: “Sentivo la pressione e sbagliai tutte le battute, così presero Gerard Butler al posto mio. Anni dopo, sul set di The Tourist, Angelina Jolie (protagonista del film, ndr) mi confessò di aver fatto il tifo per me… magari, se avessi superato il provino, sarei ancora a Hollywood. Ma sono contentissimo di com’è andata”.

"I figli il mio vero successo"

Ma Raoul Bova guarda positivamente al suo percorso, lavorativo e soprattutto di vita, considerando quelli personali come i più grandi risultati raggiunti: “Il mio più grande successo è stato avere i figli e averli con le loro due madri. Anche fare l’attore, tanto amato dal pubblico, è stato un regalo”.