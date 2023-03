Raffaella Mennoia: “Su Maurizio Costanzo non dirò nulla, è stato detto tutto. Adesso viviamo” L’autrice dei programmi Fascino è stata al fianco di Maria De Filippi nei momenti più bui, compreso quello in prima fila nella Chiesa degli Artisti durante i funerali di Costanzo. Nessuna parola, nessun commento. Solo un ringraziamento per l’affetto ricevuto e un invito, coraggioso, al ritorno alla vita.

A cura di Giulia Turco

Raffaella Mennoia ha vissuto la morte di Maurizio Costanzo nella discrezione più totale. Così come Maria De Filippi, alla quale è stata vicina nei momenti più bui, l'autrice dei programmi Fascino ha preferito il silenzio a tante parole che sono state riferite alla stampa negli ultimi giorni. Raffaella ha sostenuto Maria dall'inizio alla fine ed era al suo fianco anche nel giorno dei funerali, in prima fila alla sinistra di Gabriele Costanzo, figlio della coppia, nella Chiesa degli Artisti.

Raffella Mennoia ringrazia per l'affetto dato alla famiglia di Costanzo

"Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni", scrive Raffaella Mennoia in una Instagram Story che arriva a due giorni dai funerali di Maurizio Costanzo. Fino ad allora l'autrice si è chiusa in un intimo silenzio, nonostante siano stati molti i follower che hanno commentato i suoi post cercando, forse, un suo commento a caldo. "Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi", mette in chiaro. "È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è strato", continua sui social. "Adesso viviamo. Grazie".

Quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi

La perdita di Costanzo ha imposto un inevitabile lutto non solo per i familiari, ma anche per tutti i collaboratori di Fascino che hanno rispettato il momento mettendo in pausa le registrazioni dei programmi. Da venerdì 24 febbraio, giorno in cui il giornalista è morto, non va in onda Uomini e Donne così come il daytime di Amici. Come ha appreso Fanpage.it da fonti interne alla produzione, gli show di Maria De Filippi non andranno in onda per tutta la settimana, ovvero fino a venerdì 3 marzo. È da lunedì 6 marzo che dovrebbe riprendere la regolare programmazione. Per quanto riguarda il fine settimana, non dovrebbe andare in onda l’appuntamento domenicale con Amici, che non è stato registrato, e non è escluso che salti anche la prima serata di sabato 4 marzo di C’è posta per te.