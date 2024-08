Raffaella Carrà e la lite con Alain Delon raccontata in diretta: “Ma chi si crede di essere?”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

“Ma chi si crede di essere, Alain Delon?”, con questa battuta Raffaella Carrà aveva reso noto il confronto con il celebre attore francese avvenuto nel 1989, a margine della partecipazione dell’attore Alain Delon alla trasmissione televisiva Il principe azzurro, condotta proprio dalla celebre presentatrice. Una partecipazione che, per una serie di motivi che Carrà decise di rendere di dominio pubblico, non si consumò mai.

Perché Alain Delon non partecipò a Il principe azzurro

Seduta su un divano nello studio della trasmissione, Carrà si rivolse agli spettatori de Il principe azzurro per rendere noti i motivi dell’assenza dell’attore: “Qui accanto a me avrebbe dovuto sedersi Alain Delon. Adesso vi racconto com’è andata. Ieri alle prove generali non è venuto, come invece tutti i professionisti che passano in questo spettacolo hanno fatto. Perché? Perché in uno spettacolo devi dare qualcosa di più al pubblico quindi è un tempo giusto per concordare cosa fare insieme. Allora sono andata io al suo albergo. Aveva viaggiato male su Alitalia per un ritardo e mangiato male. Su Alitali non si mangia peggio di altre linee aeree, secondo me, anzi, si mangia benissimo. Non era contento. Lo incontro ed è indubbio che sia affascinante. Si siede accanto a me e gli dico che il nostro è uno spettacolo effervescente nel quale un’intervista seria e di tipo giornalistico, che era quello che lui voleva fare, non avrebbe avuto la cornice giusta. Gli ho proposto di aggiungere qualcosa di diverso, per esempio di scendere insieme dalle scale della trasmissione con lui che avrebbe fatto gli auguri ai tre finalisti della puntata precedente. Ma no, rifiuta. Allora gli dico che mi servirebbe la sua disponibilità a essere allegro e dotato di senso dell’umorismo dato il tipo di programma. Cantare e ballare non gliel’ho proprio proposto perché non avremmo avuto il tempo di provare nulla e poi lui non canta e non balla. Gli propongo quindi un’intervista scherzosa con qualche colpo di scena. Ma no, mi risponde di nuovo. Allora gli ho proposto qualche domanda piccante, per esempio chiedergli quale fosse la donna che ha contato di più nella sua vita. Ma no, risponde ancora. Ho pensato che non gli andasse bene niente. Ma chi si crede di essere questo qui, Alain Delon?”. Il filmato, che risale a oltre 30 anni fa, è diventato virale dopo la scomparsa dell'attore.

Alain Delon e la partecipazione a Carramba che sorpresa

L’attore si fece perdonare i numerosi rifiuti rifilati a Carrà qualche anno dopo. Nel 1996, infatti, accetto di prendere parte a una puntata di Carramba che sorpresa. Una volta sul palco, Delon accettò di ballare e di essere brevemente intervistato.