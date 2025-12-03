Quentin Tarantino ha eletto il film del secolo: è Black Hawk Down, ma c’è anche Toy Story

Quentin Tarantino ha tracciato la sua mappa del cinema contemporaneo, e al vertice ha piazzato una scelta che in pochi avrebbero previsto. Durante un'intervista al podcast di Bret Easton Ellis, il regista di Pulp Fiction ha rivelato quale film considera il migliore degli ultimi venticinque anni: Black Hawk Down di Ridley Scott.

Una dichiarazione netta, senza tentennamenti, che colloca il war movie del 2001 al di sopra di tutti gli altri. "La direzione raggiunge un livello che va oltre lo straordinario", ha spiegato Tarantino, utilizzando parole raramente così definitive nel suo vocabolario critico.

Black Hawk Down.

"È un'opera magistrale"

L'aspetto più sorprendente della scelta riguarda il percorso che ha portato Tarantino a questa conclusione. Non è stato amore a prima vista. "Mi è piaciuto quando l'ho visto la prima volta, ma penso fosse talmente intenso da smettere di funzionare per me. Non l'ho portato con me come avrei dovuto."

Poi qualcosa è cambiato. Le visioni successive hanno fatto emergere quello che il primo impatto aveva nascosto. "Ora lo considero un'opera magistrale. È l'unico film che va completamente verso il senso dello scopo e dell'effetto visivo di Apocalypse Now, e secondo me ci riesce. Mantiene l'intensità per 2 ore e 45 minuti. Quando l'ho rivisto di recente, il mio cuore ha continuato a battere forte per tutta la durata. Mi ha preso e non mi ha mai lasciato andare."

La top 10 completa: da Toy Story 3 a Midnight in Paris

Toy Story 3

La classifica di Tarantino prosegue con scelte che mescolano blockbuster e cinema d'autore. Al secondo posto si colloca Toy Story 3 di Lee Unkrich, seguito da Lost in Translation di Sofia Coppola al terzo. Christopher Nolan conquista il quarto gradino con Dunkirk, mentre There Will Be Blood di Paul Thomas Anderson occupa la quinta posizione.

La seconda metà della top 10 include Zodiac di David Fincher al sesto posto, Unstoppable di Tony Scott al settimo, Mad Max: Fury Road di George Miller all'ottavo posto, Shaun of the Dead di Edgar Wright al nono posto e Midnight in Paris di Woody Allen al decimo.

Toy Story 3 e l'emozione senza filtri

Sul secondo classificato, Tarantino non ha trattenuto l'emozione. "È un film quasi perfetto. Gli ultimi cinque minuti mi hanno strappato il cuore. Se provo anche solo a descrivere il finale, comincio a piangere e mi si chiude la gola. È semplicemente notevole." Ancora più interessante il rapporto di Tarantino con Dunkirk. Il film di Nolan, oggi al quarto posto nella sua classifica, inizialmente non lo aveva convinto. "Non è che mi abbia lasciato freddo, ma era talmente spiazzante che non capivo davvero cosa avessi visto. Era quasi troppo."

Le visioni successive hanno ribaltato completamente il giudizio. "La seconda volta il mio cervello è riuscito ad assimilarlo meglio, poi alla terza e alla quarta mi ha letteralmente travolto. Ora ci vedo una vera maestria."