Quanto guadagna Chiara Ferragni per le serate di Sanremo 2023: il cachet per l’esordio da conduttrice

Chiara Ferragni guadagnerebbe 100mila euro totali per le due serate come conduttrice per il Festival di Sanremo 2023. Cinquantamila euro a serata per un cachet che andrà totalmente in beneficenza all'associazione D.i.Re. per sostenere la lotta contro la violenza di genere. A rivelarlo Il sole 24 ore in un articolo che spiega come quest'opera di beneficenza sia Brand Activism, "ovvero (anche) un investimento pubblicitario per ottenere nuova visibilità e saldare la relazione con i suoi consumatori".

I cachet di Sabrina Ferilli e Drusilla Foer

La co conduzione con Amadeus per le due serate di martedì 7 febbraio 2023 e di sabato 11 febbraio 2023 è stata inserita in un cachet che non avrebbe nulla a che fare con le precedenti donne di spettacolo che hanno affiancato il conduttore sul palco dell'Ariston. Sabrina Ferilli pare abbia percepito 25mila euro per la conduzione della serata che l'ha vista protagonista di un intenso monologo e a Drusilla Foer invece pare ne abbia guadagnati 15mila.

Il cachet di Chiara Ferragni in beneficenza

Chiara Ferragni devolverà il suo compenso all'associazione D.i.Re, che si batte per sostenere le donne vittime di violenza di genere. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video sui suoi profili social con un discorso che ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua vicinanza al gruppo di attiviste: "In Italia, oggi più che mai c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re. Un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. Potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando. Sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni ai follower".

Chiara Ferragni: "Io vittima di violenza psicologica"

Oggi in conferenza stampa, l'influencer ha ribadito l'importanza di tale sostegno e ha spiegato meglio quanto la vicinanza di uomini sbagliati, che hanno sempre cercato di minare la sua autostima come donna e come professionista per sentirsi superiori a lei, l'abbia spinta nel tempo a prendere coscienza di quanto la violenza psicologica sia capace di generare danni irreparabili quanto quella fisica.