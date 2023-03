Pupo rivela: “Ero pieno di debiti, una sera ho cercato di farla finita in autostrada” Enzo Ghinazzi si racconta nel salotto di Mara Venier, parlando di un periodo particolarmente buio della sua vita, quando ha tentato anche di togliersi la vita.

A cura di Ilaria Costabile

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto con il suo nome d'arte, Pupo, è stato ospite da Mara Venier nella puntata di domenica 19 marzo di Domenica In. Il cantante si è raccontato, parlando anche di un momento particolarmente delicato della sua vita, ovvero il periodo in cui ha avuto problemi di denaro, a causa del gioco d'azzardo.

Il racconto di Enzo Ghinazzi

Ghinazzi racconta di essere stato inglobato nel vortice della ludopatia, per lungo tempo è stato dipendente da qualsiasi tipo di gioco in cui investiva il suo denaro, finendo con l'accumulare debiti su debiti. Nel salotto di Mara Venier, affrontando l'argomento, si lascia andare ad una confidenza piuttosto intima, che riguarda uno dei momenti più bui della sua storia personale, quando preso dallo sconforto e dall'incapacità di risollevarsi, ha pensato di mettere fine alla sua vita:

Avevo una Jaguar, perchè essendo disperato, dovevo dimostrare di essere ricco ma non me lo potevo permettere. Era fumo negli occhi era sabato notte, quasi domenica mattina, scesi dalla macchina per farla finita, in quel pezzo di autostrada era tutto molto stretto. Ma passò un tir, che provocò un tale spostamento d'aria che anche la mia auto si spostò ed io fui spostato dall'aria che mi svegliò dall'oblio in cui ero caduto e pensai ‘Che sto facendo'? Risalii e tornai a casa.

L'uscita dal tunnel della dipendenza

Dopo anni e una grande forza di volontà, però, Pupo è riuscito a liberarsi di questo fardello che, come racconta nel corso dell'intervista, ha ereditato in qualche modo da suo padre, poiché le prime esperienze con il gioco d'azzardo le ha avute a soli 14 anni: "Nella sua infinita dolcezza, mio papà era un uomo debole e per anni mia madre Irene è stata disperata, perché il marito e il figlio erano finiti tra le grinfie di questo demone". Il cantante, però, ne é uscito con grande tenacia e determinazione: "Io sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con fatica, con dolore e con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano".