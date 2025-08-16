Priscilla Presley accusata di aver accelerato la morte dell’unica figlia Lisa Marie per interesse economico

Gli ex soci in affari di Priscilla Presley, ex moglie 80enne di Elvis, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, l’hanno accusata di aver accelerato la morte della figlia Lisa Marie Presley per tenere il controllo del fondo fiduciario della figlia e Graceland: “Ha ignorato il peggioramento delle sue condizioni di salute e ha staccato la spina poche ore dopo il ricovero”.

Gli ex soci in affari di Priscilla Presley, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, l'hanno accusata di aver accelerato la morte della figlia Lisa Marie Presley per ottenere il controllo del nome della sua famiglia, stando all'ultima causa intentata lunedì a Los Angeles. L'ex moglie ottantenne di Elvis Presley avrebbe voluto tenere il controllo del fondo fiduciario della figlia e Graceland. L'avvocato di Priscilla Presley ha definito la denuncia come "offesa alla sua reputazione".

Le accuse contro Priscilla: "Ha staccato la spina prima del tempo"

Brigitte Kruse e Kevin Fialko, i dirigenti di Priscilla Presley Partners, la stanno citando in giudizio per violazione del contratto e frode, le chiedono almeno 50 milioni di dollari. Secondo quanto affermato nella denuncia shock, la madre era consapevole che la figlia Lisa Marie si stava accingendo a rimuoverla dal suo ruolo di unica responsabile dei beni e "ha staccato la spina poche ore dopo il ricovero" in ospedale. La donna, 54 anni, morì in ospedale nel 2023 dopo aver subito un arresto cardiaco.

L'avvocato dell'ottantenne, Marty Singer, sta criticando aspramente la nuova causa intentata dai due ex soci in affari contro Priscilla, e reputa infamanti le accuse di aver ignorato il peggioramento delle condizioni di salute della figlia Lisa Marie Presley e di averla staccata dal supporto vitale contro la sua volontà. Accuse molto gravi, secondo le quali la ex moglie di Elvis sarebbe stata artefice di un presunto complotto per riprendere il controllo del patrimonio del re del Rock.

La disputa sul patrimonio di Lisa Marie Presley: la battaglia tra madre e figlia

Il patrimonio di Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è stato oggetto di controversie legali dopo la sua morte. Lo scontro è avvenuto proprio tra sua madre, Priscilla Presley, e la figlia Riley Keough, avuta con il primo marito Danny Keough. Il patrimonio di Lisa Marie era legato alla fortunata eredità del padre Elvis, inizialmente valutata in circa 100 milioni di dollari, che includeva Graceland.

Priscilla e Lisa Marie Presley con Riley Keough

Dopo la sua morte, è nata la feroce controversia sul testamento: Priscilla contestava la nomina di Riley come unica beneficiaria del patrimonio e ha spinto per un accordo extragiudiziale, con il quale pare abbia ricevuto un milione di dollari e il rimborso delle spese legali, oltre alla possibilità di essere sepolta a Graceland. Il patrimonio, che include Graceland, è ora gestito principalmente da Riley Keough.