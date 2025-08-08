Lutto per Kelly Clarkson, è morto l’ex marito Brandon Blackstock: aveva 48 anni

È morto Brandon Blackstock a 48 anni. L’ex marito di Kelly Clarkson lottava da tre anni contro un cancro: la cantante due giorni fa aveva annunciato le date dei suoi live spiegando che il “papà dei miei figli è malato”.

È morto Brandon Blackstock, l'ex marito della cantautrice americana Kelly Clarkson. La notizia arriva da un portavoce della famiglia che ha inviato una nota a People.com per annunciare la scomparsa del talent manager della cantante e volto televisivo statunitense. È morto a 48 anni a causa di un cancro che lo ha colpito tre anni fa. Solo due giorni fa Clarkson rivelò che il suo ex marito aveva espresso il desiderio di trascorrere del tempo con i suoi figli.

L'annuncio della morte di Brandon Blackstock

Con una nota inviata alla rivista People, la famiglia di Brandon Blackstock ha annunciato la sua morte. "Con grande tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Brandon Blackstock. Ha combattuto coraggiosamente contro il cancro per oltre tre anni, se n'è andato serenamente, circondato dai suoi familiari", le parole prima di chiedere al pubblico di rispettare la privacy della famiglia in questo momento delicato. Due giorni fa Kelly Clarkson aveva aggiornato il suo profilo Instagram annunciando di aver posticipato le date a Las Vegas per stare vicino all'ex marito. "Normalmente tengo privata la mia vita, ma il padre dei miei figli è malato e in questo momento devo essere presente", le sue parole.

Brandon Blackstock, durante il matrimonio con Kelly Clarkson, ha avuto due figlie, River e Remington. Da un precedente matrimonio erano nati Savannah e Seth.

Il divorzio da Kelly Clarkson nel 2020

Blackstock e Clarkson si sono separati nel 2020 e soltanto due anni dopo finalizzarono il divorzio. "Non è stata una decisione presa da un giorno all'altro. Volevo che il matrimonio fosse bello, che fosse tutto possibile, e a volte questo non succede", disse la cantante nel 2023. Nonostante la separazione, la coppia rimase unita per amore dei figli. Kelly Clarkson è stata accanto all'ex marito nei suoi ultimi giorni di vita.