Principe del Brasile sposa l’italiana Margherita delle Piane e perde il diritto di successione: lo zio contro le nozze

Dom Rafael de Orleans e Bragança sposerà l’italiana Margherita delle Piane il 28 novembre a Firenze. Lo zio ostacola le nozze e gli toglie il diritto di essere il primo in linea di successione alla guida della Casa Imperiale brasiliana.

Dom Rafael de Orleans e Bragança, il principe ereditario del Brasile, sposerà l'italiana Margherita delle Piane. Una decisione che lo porterà a perdere il diritto di assumere la guida della Casa Imperiale brasiliana. Chiaramente, dopo la proclamazione della Repubblica, la successione si riduce a una questione dinastica all'interno della famiglia stessa. Attualmente è guidata dallo zio di Dom Rafael, Dom Bertrand, che non approva le nozze. Ma andiamo con ordine.

La storia d'amore di Margherita delle Piane e del principe Dom Rafael

Dom Rafael de Orleans e Bragança ha conosciuto Margherita delle Piane nel 2020 a Londra. Il fratello dell'aristocratica, Guy Delle Piane, è il marito della cugina di Dom Rafael, Xenia di Croÿ. Pian piano i due si sono innamorati. Hanno iniziato a frequentarsi tenendosi alla larga dal clamore mediatico. Poi, a sorpresa, sei anni più tardi è arrivato l'annuncio delle nozze. Dom Rafael, in un'intervista rilasciata lo scorso maggio, ha dichiarato che sposerà Margherita delle Piane il 28 novembre a Firenze.

Attualmente il principe vive a Londra. È il fondatore di una società che applica l'intelligenza artificiale a modelli finanziari. Si è costruito un microcosmo ricco di interessi che vanno dal tennis al calcio passando per l'arrampicata. Sostiene di essere rimasto colpito da come la sua futura moglie condivida i suoi stessi valori cristiani. Dopo le nozze, marito e moglie intendono tornare in Brasile perché il principe è certo che la consorte sarebbe ben felice di seguirlo negli impegni legati alla sua famiglia.

Meno entusiasta lo zio Dom Bertrand. L'uomo non approva le nozze perché Margherita delle Piane, pur essendo un'aristocratica, non appartiene a una famiglia reale. Dunque, attraverso un documento, ha messo in chiaro che questo matrimonio non produrrà effetti dinastici. La prima in linea di successione diventerà Dona Maria Gabriela, sorella minore di Dom Rafael.

Chi è l'aristocratica Margherita delle Piane

Margherita delle Piane è un'aristocratica genovese. Nata nel 1988, la famiglia di suo padre appartiene al patriziato genovese della casata delle Piane. La famiglia materna, invece, alla nobile famiglia dei Marchesi d'Afflitto. Margherita delle Piane è laureata in Storia dell'Arte e ha costruito una carriera a Londra come event planner. Si occupa principalmente di eventi di lusso o di rilievo internazionale. Ma, come annunciato dal suo futuro marito, potrebbe lasciare presto Londra per trasferirsi con lui in Brasile.