Piero Barone de Il Volo: “Ho perso la verginità dietro un cespuglio dopo uno show di Michelle Hunziker”

A cura di Elisabetta Murina

Nicolò De Vitiis ha passato 48 insieme a Il Volo. I tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono raccontati all'inviato de Le Iene, che li ha accompagnati durante due tappe del loro tour, da Parigi a Sofia. Tutti e tre hanno raccontato qualche aspetto inedito della loro vita, dalla prima volta che hanno fatto l'amore alla difficoltà di affrontare attacchi di panico, passando per il famoso episodio in cui avrebbero distrutto una stanza d'hotel e lanciato feci contro i muri.

"Ho perso la verginità dietro a un cespuglio", il racconto di Piero Barone

In camera di albergo con Nicolò De Vitiis, Barone ha parlato anche dell'amore spiegando di aver perso la verginità in un luogo piuttosto singolare: "Un mese prima dei 18 anni, dietro un cespuglio". Insieme a Ignazio e Gianluca, era appena stato ospite di un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker: "Lei presentava, noi eravamo ospiti. C'erano anche Jennifer Lopez e Cameron Diaz. Dopo la prima volta, a 18-19 anni ci siamo divertiti". Ora che di anni ne ha più di 30, Barone ammette che "è cambiato completamente tutto" e di essere in cerca del vero amore: "Adesso non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere insieme un paio d'ore e poi è finita lì. Cerco l'amore". La sua paura è "non riuscire a formare una famiglia" e non trovare la donna giusta. "Mi aspettavo che a quest'età qualcosa fosse già partito", ha ammesso.

Come è nato il trio de Il Volo

Il trio de Il Volo è nato per caso, quando i tre ragazzi sono stati messi insieme sul palco del programma Ti Lascio una canzone. Non si erano mai visti prima e non si conoscevano. Da quel momento è nato tra loro un profondo legame professionale e personale, tanto che Piero ammette: "Non gli ho mai detto che gli voglio bene perché faccio fatica". I tre tenori hanno caratteri diversi, come spiega Barone: "Gianluca è quello che cucca di più con le ragazze. Le nonne invece impazziscono per Ignazio. In Italia ci dicono che siamo un gruppo per vecchi, in Messico invece ad esempio i nostri fan sono il 70% ragazzi".