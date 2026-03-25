Pierdavide Carone e la lettera a De Martino: “Ho saputo che sarai conduttore a Sanremo, così ti ho scritto”

Pierdavide Carone ha scritto una lettera a Stefano De Martino dopo aver saputo che sarà conduttore di Sanremo 2027. Sono stati concorrenti insieme di Amici nel 2010. Il messaggio del cantante sembrerebbe una richiesta in vista della prossima edizione: “Quando ho saputo, non ho potuto fare a meno di pensarti e scriverti”.

Pierdavide Carone scrive a Stefano De Martino. Il cantautore ha indirizzato una lunga lettera al conduttore, dopo la notizia del suo incarico come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. I due sono in realtà sono amici di lunga data: hanno partecipato insieme ad Amici nel 2010, punto di inizio per la carriera di entrambi. Per il ballerino De Martino, l'esperienza nel talent si è conclusa con l'eliminazione in semifinale a favore di Carone, arrivato invece terzo dopo Emma Marrone e Loredana Errore.

Il cantante ha affidato alle pagine del settimanale DiPiù un lungo messaggio a De Martino, congratulandosi con lui per i successi raggiunti e per la strada fatta in questi 15 anni: "Si parla moltissimo di te dopo l’annuncio che sarai il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e io ho solo una cosa da dirti: sono davvero orgoglioso di te. Così ho deciso di scriverti”. Nella lettera il cantante ricorda l'ultima volta che si sono incontrati di persona, il matrimonio di De Martino con Belen Rodriguez, pur sottolineando che in realtà non si sono mai persi del tutto di vista: "Le vite cambiano, eppure abbiamo continuato a sentirci ogni tanto: un messaggio, un saluto, una risata, un ricordo”.

Il messaggio di Carone non appare del tutto disinteressato, anzi, sembra quasi un appello all'amico per ‘ricordarsi' di lui in vista di Sanremo 2027. Il cantante ha ripercorso la sua carriera, tra momenti altalenanti e la vittoria a Ora o mai più lo scorso anno, che l'ha riportato al centro delle scene. Nel 2012 aveva partecipato al Festival insieme a Lucio Dalla, arrivando al quinto posto, mentre due anni prima aveva scritto il testo di Per tutte le volte che… con cui Valerio Scanu aveva vinto l'edizione.

L'intenzione dell'ex concorrente di Amici sarebbe quella di tornare sul palco dell'Ariston a ormai più di 10 anni dalla sua ultima partecipazione. Lo scorso anno, intervistato da Fanpage.it, a proposito di Sanremo aveva raccontato: "Sarebbe un punto di ripartenza, che però può essere visto anche come un punto di arrivo. Per me significherebbe tanto riuscire a entrare semplicemente nel cast di un prossimo festival".

Pierdavide Carone ad Amici nel 2010

Nella lettera Carone conclude con un invito al vedersi di persona: "Ecco perché, quando ho sentito che il prossimo Sanremo lo condurrai tu, non ho potuto fare a meno di pensare a quel ragazzo che ballava accanto a me ad Amici". E ha poi aggiunto: "Ogni volta che ci sentiamo finiamo sempre per dirci la stessa frase: ‘Vediamoci a Roma’. E puntualmente non lo facciamo mai, presi da tutto e dagli impegni. Magari questa lettera sarà la scusa buona per farlo davvero". Per il momento De Martino non ha risposto.