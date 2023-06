Pete Davidson in clinica per problemi di salute mentale: “È in riabilitazione, ma uscirà presto” Pete Davidson si trova in clinica, in rehab, per affrontare le conseguenze derivanti dalla sindrome di stress post traumatico: nel 2018 gli fu diagnosticato anche il disturbo bordeline della personalità. “È in riabilitazione ma dovrebbe uscire presto”, le parole di una fonte a People.com.

A cura di Gaia Martino

Pete Davidson, star del Saturday Night Live, ex fidanzato di Kim Kardashian e Emily Ratajkowski, non sta vivendo un periodo tranquillo. Stando a quanto riporta il tabloid People.com, il comico si troverebbe in una clinica di riabilitazione per affrontare le conseguenze derivanti dalla sindrome di stress post traumatico. Nel 2018 al 29enne fu diagnosticato anche un disturbo bordeline della personalità: per questo motivo avrebbe cominciato una terapia farmacologica.

Pete Davidson in rehab per la sindrome di stress post traumatico

Pete Davidson si trova attualmente in una clinica per curare alcuni problemi di salute mentale causati dalla sindrome di stress post traumatico e da un disturbo bordeline della personalità diagnosticato nel 2018: "Dovrebbe uscire presto" ha dichiarato una fonte a People.com che riporta la notizia sottolineando che l'attore e comico statunitense ultimamente è andato spesso in rehab per risolvere questi tipo di problemi. Al suo fianco ha amici e familiari che lo sostengono, si legge. La star del Saturday Night Life ha sempre parlato apertamente ai suoi fan dei suoi problemi di salute mentale tanto che sono diventati spesso argomento dei suoi spettacoli di stand up comedy.

La lotta contro l'ansia e la depressione

Pete Davidson dopo anni di lotta contro l'ansia e la depressione ha raccontato dei suoi problemi. Nel 2017, nel podcast WTF con Marc Maron, si apriva con gli ascoltatori: "Questo è stato l'anno peggiore della mia vita. Ho dovuto cercare di capire come imparare e convivere con questo disturbo", le parole riportate da People. La mariujana, si legge, lo avrebbe aiutato ad alleviare i problemi di ansia, ma dopo la diagnosi decise di smettere con alcol e droga per poter fronteggiare meglio la sintomatologia derivante dalla sua condizione. Nel 2022 fu sottoposto ad una nuova terapia in seguito ai duri attacchi social di Kanye West, poi lo scorso marzo si è ritrovato vittima di un incidente d'auto mentre era alla guida con la fidanzata Chase Sui-Wonder al suo fianco. Oggi ha così deciso di prendersi cura di sé e dei problemi legati alla sua salute mentale.