Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi per l'accusa a Shaila: "Incoerente, al GF provocava anche i piccoli" Perla Vatiero ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello in una nuova puntata di Casa Chi. L'ex gieffina ha accusato Beatrice Luzzi di essere "incoerente" per le frasi rivolte a Shaila Gatta: "Lei era la queen delle provocatrici nella casa, ha mostrato la sua femminilità anche con i ragazzi più piccoli".

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Chi. La vincitrice della passata edizione del Grande Fratello ha parlato della sua vita oggi e della situazione sentimentale dopo la rottura da Mirko Brunetti. Il ritorno di fiamma nella casa di Cinecittà con il suo "ex" storico non ha avuto lunga vita: ad agosto i due hanno annunciato la chiusura definitiva della loro storia d'amore. Durante l'intervista, l'ex gieffina ha anche detto la sua su Beatrice Luzzi, oggi impegnata come opinionista del reality di Alfonso Signorini. I rapporti tra loro sarebbero ancora tesi e a tal proposito la Vatiero ha scherzato: "Lei è una mia carissima amica".

Le parole di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi

Commentando l'edizione attuale del Grande Fratello, Perla Vatiero ha commentato: "Ci sono ragazzi molto più interessanti rispetto alla mia edizione. Quest'anno i tre ragazzi sono carini e hanno anche un po' di carattere, quello che mancava l'anno scorso. Javier e Lorenzo potrebbero essere i miei tipi, sono interessanti". Su Beatrice Luzzi ha scherzato ricordando i numerosi scontri che hanno avuto durante il percorso nella casa di Cinecittà: "La conosco benissimo, lei è una mia carissima amica". Poi ha commentato le accuse che l'opinionista ha rivolto a Shaila Gatta riguardo il suo atteggiamento con gli uomini della casa:

Ha la giusta esperienza per ricoprire il ruolo di opinionista. Non l'avrei scelta accanto a Cesara (Buonamici, ndr) perché è molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa, visto il suo precedente al GF. Lo abbiamo visto con le parole rivolte a Shaila Gatta dopo che lei giocava con i ragazzi. Sappiamo tutti che Beatrice era la queen delle provocatrici nella casa, ha mostrato la sua femminilità anche con i ragazzi più piccoli. Forse era meglio che non esprimeva quel giudizio, proprio lei che è fatta così.

La vita privata dopo Mirko Brunetti

Perla Vatiero ha poi chiarito di essere single dopo la rottura da Mirko Brunetti. "In questo momento mi sto prendendo del tempo per me stessa. Non voglio dire altro perché non voglio essere fraintesa. Ci sono io con me stessa, non ho nessun interesse per niente e per nessuno", le parole prima di salutare i giornalisti di Casa Chi.