spettacolo
video suggerito
video suggerito

Perché Pippo Baudo è stato “coraggioso contro la mafia”: la sua villa saltò in aria dopo un attentato

Nel corso dei funerali di Pippo Baudo presso Militello Val di Catania, Don Giuseppe Albanese ha ricordato come il conduttore si oppose con coraggio alla mafia. Era il 1991 quando una bomba mandò in frantumi la sua villa ad Acireale.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Daniela Seclì
156 CONDIVISIONI
Immagine

Si sono tenuti mercoledì 20 agosto i funerali di Pippo Baudo presso Militello Val di Catania. Nel corso dell'omelia, Don Giuseppe Albanese ha tracciato un ritratto commovente e molto intimo del re della televisione italiana. Il sacerdote era il padre spirituale di Pippo Baudo e ha ricordato anche come si oppose con coraggio alla mafia: "Lui ha manifestato coraggio contro la mafia. Un male da estirpare". Era il 1991 quando una bomba mandò in frantumi la villa di Pippo Baudo ad Acireale.

Nel 1991 la mafia fece un attentato a Pippo Baudo

Pippo Baudo è stato tra i volti del piccolo schermo che la mafia ha messo nel suo mirino perché hanno avuto il coraggio di chiedere pubblicamente leggi più severe per combattere il fenomeno mafioso. Era il 1991, precisamente la notte tra il e il 3 novembre, quando la villa del conduttore saltò in aria. L'abitazione, che era situata nella frazione di Santa Tecla ad Acireale, esplose a causa di un ordigno artigianale. I vigili del fuoco intervennero prontamente, ma ciò che si trovarono davanti fu solo un cumulo di macerie e fiamme che sembravano quasi impossibili da domare.

La punizione per essersi espresso contro la mafia

Pippo Baudo fu punito per avere partecipato alla staffetta antimafia che fu lanciata dal Maurizio Costanzo Show e dalla trasmissione Samarcanda di Michele Santoro. Un'iniziativa nata dal brutale omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso il 29 agosto 1991 a Palermo perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Secondo quanto sostennero alcuni collaboratori di giustizia, la villa di Baudo fu fatta saltare proprio per questo motivo su richiesta della famiglia Nitto Santapaola. Qualche tempo più tardi, il conduttore dichiarò:

Leggi anche
Funerali Pippo Baudo in diretta, in corso le esequie a Militello. L'omelia: "Ha conosciuto il gaudio di entrare nelle case degli italiani"

La villa l'ho rifatta. Mi sono impegnato moralmente per rifarla, perché ritenevo che fosse doveroso da parte mia. Adesso, onestamente, ci torno con molta amarezza. Le mie idee sul fenomeno mafioso le conoscete tutti, le ho sempre espresse, non mi sono tirato indietro, non mi tiro e non mi tirerò indietro.

Personaggi
156 CONDIVISIONI
Immagine
Live
I funerali di Pippo Baudo in diretta dalla chiesa di Santa Chiara a Militello Val di Catania
Perché Katia Ricciarelli non parteciperà ai funerali di Pippo Baudo in Sicilia: "Sono caduta, non sto bene"
Il secondo giorno di camera ardente dopo la morte di Pippo Baudo, l'omaggio di Amadeus e lo sfogo di Pupo: "Nessun rancore"
Alba Parietti: "Pippo ti faceva regina, poi ti cambiava ruolo. Quella tv non esiste più"
Alina, concorrente 12enne a Sanremo: “Baudo mi difese in tv, ma in privato mai un confronto. Dopo il Festival finì tutto"
Lasciare la Rai per tornarci e ripartire: Pippo Baudo e Amadeus uniti da destini simili
Andrea Parrella
"Vi raccontiamo il nostro Pippo Baudo": il ricordo di Fiorello, Giorgia, Banfi, Morandi e altri vip
Renzo Arbore: "Pippo Baudo era la laurea della Tv. Lasciò la Rai per le critiche, lo aiutai a tornare"
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare": il ricordo del soccorritore del 118
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views