video suggerito

Perché Andrea Vianello lascia la Rai, secondo il Cdr “è stato messo ai margini per motivi politici” Stamattina Andrea Vianello ha annunciato il suo addio alla Rai dopo trentacinque anni di servizio. Nonostante l’accordo consensuale stipulato con l’azienda, il Cdr del Tg3 sostiene che il giornalista sia stato messo “nelle condizioni di lasciare”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

595 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina, nel giorno del suo 64esimo compleanno, Andrea Vianello aveva annunciato il suo addio alla Rai dopo trentacinque anni di servizio. In un posto pubblicato su X aveva parlato di un accordo consensuale stipulato con l'azienda, ma il Cdr del Tg3 sostiene in una nota che il giornalista sia stato messo "nelle condizioni di lasciare".

La nota del Cdr del Tg3 dopo l'addio alla Rai di Andrea Vianello

Attraverso una nota ufficiale, il Consiglio di redazione del Tg3 ha commentato l'uscita di Vianello, dichiarando di aver appreso "con rammarico e preoccupazione che anche Andrea Vianello è stato messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai", le parole. Secondo il sindacato, "è l’ennesimo collega di grande livello che viene messo ai margini dall’azienda per motivi che non possiamo non definire politici, in un progressivo svuotamento di identità".

"Auspichiamo – proseguono i rappresentanti sindacali – che questa emorragia si arresti e che attraverso la valorizzazione di colleghi interni la Rai, e in particolare la nostra rete Rai3, possa recuperare la sua centralità nel panorama informativo e culturale nazionale, senza restare vittima di derive ideologiche che impoveriscono soltanto l'offerta per i cittadini che pagano il canone". Consultata dal Corriere della Sera, la Rai ha confermato che il giornalista avrebbe sottoscritto un accordo consensuale di uscita anticipata, senza nessun vincolo sui suoi eventuali impieghi futuri. Il clima dell’addio è stato definito "sereno".

Un anno fa le dimissioni dalla direzione generale di San Marino RTV

Nel 2023, con il cambio di vertice alla Rai Andrea Vianello era stato trasferito alla direzione generale di San Marino RTV, emittente radiotelevisiva della Repubblica di San Marino. Il nuovo incarico si era concluso nel marzo 2024 con le sue dimissioni. La situazione economica della Tv del Titano era già critica prima del suo arrivo, ma secondo quanto dichiarato di recente da Roberto Sergio, che ora gli succede, la gestione finanziaria sarebbe stata riportata sotto controllo.