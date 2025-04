video suggerito

Andrea Vianello via dalla Rai, Ruotolo attacca: "Tele Meloni lo ha tradito e tenuto a bagnomaria" Andrea Vianello si dimette dalla Rai e Sandro Ruotolo (PD) attacca: "Tele Meloni tradisce i professionisti e inzeppa le reti di conduttori amici".

Andrea Vianello ha lasciato la Rai con un accordo consensuale. La notizia ha inevitabilmente scatenato la polemica politica. A intervenire sulla vicenda è Sandro Ruotolo, giornalista, responsabile Informazione nella segreteria del Partito Democratico ed europarlamentare che attacca: "Tele Meloni tradisce i professionisti e inzeppa le reti di conduttori amici".

Le accuse di Sandro Ruotolo

Sandro Ruotolo ricostruisce la vicenda professionale di Andrea Vianello, già direttore di Rai3, vicedirettore di Rai1, direttore di RaiNews24, di Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport, del Gr Rai e di Rai Gr Parlamento. Poi l'ictus nel 2019, allontanandosi progressivamente dalla scena. Ruotolo dice:

Prima cacciato dal Giornale Radio senza alcuna motivazione. Poi spedito a Tele San Marino che lasciò perché la Rai gli chiese di licenziare i colleghi per sanare il bilancio. Poi tenuto a bagnomaria senza incarico.

L'europarlamentare dem sottolinea come il giornalista, "con dignità, per non continuare a percepire denaro pubblico senza fare nulla", abbia deciso di dimettersi. Poi l'affondo su TeleMeloni:

Andrea Vianello ha deciso di dimettersi da Tele Meloni che ha tradito uno dei suoi migliori professionisti mentre inzeppa le Reti di improbabili conduttori amici degli amici che fanno ascolti da prefisso telefonico, che è costretta per contratto a garantire minimi garantiti milionari. Questa è la Rai della destra della meritocrazia e delle competenze. Questa è la Rai della destra della meritocrazia e delle competenze. Cose che non accadono nelle aziende editoriali pubbliche dei Paesi normali ma noi non siamo un Paese normale perché abbiamo la più grande azienda culturale e informativa del Paese nelle mani di Palazzo Chigi.

Andrea Vianello via dalla Rai con accordo consensuale

Andrea Vianello è andato via dalla Rai dopo accordo consensuale. Su X il suo messaggio: "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la "mia" Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico".