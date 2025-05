video suggerito

"Meloni coatta, La Russa camerata": bufera sui post di Fabio Canino, la Rai non avrebbe gradito Due storie Instagram del giudice di Ballando, non più disponibili, avrebbero scosso i corridoi di Viale Mazzini che avrebbero invocato maggior rispetto per le istituzioni.

Fabio Canino contro Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. A scriverlo è Giuseppe Candela per Dagospia, fonte più che attendibile sebbene i condizionali restano d'obbligo. Ci sono state due stories Instagram che avrebbero acceso un caso all'interno della Rai. Il giudice dello storico talent show del sabato sera ha pubblicato contenuti ritenuti inappropriati nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente del Senato Ignazio La Russa, scatenando reazioni nei piani alti dell'azienda pubblica.

Le dichiarazioni contestate

Nei post incriminati, Canino si è espresso con toni particolarmente aspri nei confronti della Premier, definita in modo irriguardoso e associata a termini come "il male" e "il maligno". Non è stato risparmiato neanche il Presidente del Senato, citato in un commento sarcastico legato a una dichiarazione di Re Carlo III sulla lingua italiana. Giuseppe Candela ha scritto:

A Viale Mazzini non sono passate inosservate due stories pubblicate su Instagram da Fabio Canino. Nel mirino del giudice di Ballando con le Stelle Giorgia Meloni ("Sta coatta rappresenta il male, il diavolo, il maligno") e il presidente del Senato Ignazio La Russa ("Spero di non rovinare la lingua di Dante" dice Carlo III. No, tranquillo a quello ci pensa il camerata coatto La Russa).

La reazione dei vertici Rai

Secondo quanto anticipato dal giornalista di Dago, i dirigenti di Viale Mazzini avrebbero manifestato forte disappunto per le esternazioni del giudice del programma condotto da Milly Carlucci. La questione non riguarderebbe tanto le opinioni politiche espresse, quanto piuttosto i toni utilizzati verso rappresentanti delle più alte cariche dello Stato. I vertici avrebbero richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere un atteggiamento più rispettoso nei confronti delle istituzioni.