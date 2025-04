Andrea Vianello dice addio alla Rai: “Lascio dopo 35 anni, accordo consensuale”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Andrea Vianello ha annunciato la decisione – condivisa con la Rai – di mettere fine alla loro collaborazione. Si conclude così un'esperienza lavorativa durata trentacinque anni. Il giornalista e conduttore ha dato la notizia proprio nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno.

Andrea Vianello annuncia di avere lasciato la Rai

Andrea Vianello, con un post pubblicato su X, ha annunciato di avere lasciato la Rai. Lo ha fatto il 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione d'Italia, ma anche il suo compleanno. Una data con un forte significato simbolico, il giorno giusto per chiudere un capitolo e aprirne altri. Il giornalista ha spiegato:

Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la "mia" Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico.

La carriera di Andrea Vianello

Andrea Vianello, come suggerisce il cognome, è nipote del cantante Edoardo Vianello e dell'attore Raimondo Vianello. Nel corso della sua lunga carriera in Rai ha condotto programmi come Tele anch'io su Rai2, Enigma, Mi manda Raitre e Agorà su Rai3. È stato Direttore di Rai3, vicedirettore di Rai1, direttore di RaiNews24, direttore di Rai Radio1, Rai Radio1 Sport, del Giornale Radio Rai e di Rai Gr Parlamento. Nel 2019 è stato colpito da un ictus:

Mi sono accorto che la mano destra non rispondeva, poi che non controllavo tutta la parte destra. Ho iniziato a urlare il nome di mia moglie Francesca. Lei, quando mi ha visto, ha capito subito, ha chiamato l’ambulanza e mi ha salvato la vita.

Oggi ha annunciato l'addio alla Rai dopo trentacinque anni di collaborazione. Il resto della sua carriera è tutto da scrivere.