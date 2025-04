Come sta Andrea Pucci dopo il malore sul palco: “Sono stato operato alle coronarie, mi sento meglio” In un video pubblicato su Instagram, Andrea Pucci ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, dopo essersi sentito male durante il suo spettacolo a Forlì. Il comico ha spiegato di essere stato operato una settimana fa: “Ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie”. Oggi sta meglio e sta recuperando. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Andrea Pucci è tornato a parlare sui social delle sue condizioni di salute. Dopo aver raccontato di doversi sottoporre a dei controlli in seguito al malore sul palco, il comico ha spiegato come sta oggi. In un video su Instagram ha detto di essersi sottoposto a un'operazione alle coronarie: "L'ho fatto una settimana fa, mi sento meglio, sto facendo un grande recupero".

In un video pubblicato su Instagram, Pucci ha spiegato come sta dopo essersi sentito male sul palco del suo spettacolo a Forlì. Il comico ha prima ironizzato: "Questo è il classifico video che è giusto fare per quelli che si sono interessati alla mia salute. Mi hanno scritto migliaia di messaggi". Poi ha spiegato di essere stato operato una settimana fa e di essere ora in fase di recupero: "Ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie. L’intervento è stato fatto una settimana fa, mi sento meglio, sto facendo un grande recupero". Ringraziando chi l'ha supportato, ha spiegato che il prossimo weekend riprenderà regolarmente il suo tour come fissato: "Ho scoperto che il vero recupero per la mia salute siete voi, perché io senza di voi crollo. Sabato e domenica sarò a Bassano del Grappa".

Cosa è successo a Pucci durante lo spettacolo a Forlì

Durante la tappa romagnola del suo tour, 30 anni… e non sentirli’, lo spettacolo che celebra la sua carriera, Andrea Pucci si è sentito male sul palco. Il comico è stato colto da un malore sul palco ed è stato costretto a interrompere il suo show. "Non mi sento bene", ha detto improvvisamente dirigendosi poi nel dietro le quinte. A distanza di qualche giorno, Pucci aveva rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute, che avevano fatto preoccupare i fan, spiegando di non stare benissimo e di doversi "sottoporre a dei controlli". Una settimana fa l'operazione alle coronarie e oggi il recupero, che lo porta di nuovo sul palco il prossimo weekend.