Paul Mescal molestato da una fan: “È stato disgustoso e inquietante” L’attore Paul Mescal, star della serie Normal People e protagonista del sequel de Il Gladiatore, ha confidato: “La celebrità è per il 97% positiva e per il 3% è qualcuno che ti afferra il c**o”.

L'attore Paul Mescal si prepara a interpretare il Gladiatore. Intanto, in un'intervista rilasciata a ES Magazine ha raccontato il rovescio della medaglia della celebrità. Il ventisettenne ha confidato un episodio in particolare, dove una donna – sua fan – si sarebbe sentita autorizzata a molestarlo, mentre gli chiedeva una foto.

Paul Mescal molestato da una fan

Di recente, Paul Mescal si trovava a teatro, a Islington, dove recitava nello spettacolo "Un tram che si chiama desiderio". All'uscita, una donna lo avrebbe fermato, chiedendogli di fare una foto insieme: "Mentre eravamo in posa, ha messo la sua mano sul mio c**o. Pensavo fosse stato un incidente e così mi sono spostato. Ma la sua mano mi ha seguito. Ricordo che mi sono irrigidito e ho provato tanta rabbia. Mi sono rivolto a lei dicendo: ‘Cosa stai facendo, togli la mano dal mio c**o'". E ha concluso: "È stato disgustoso e inquietante. Essere celebri è per il 97% positivo, ma il 3% è qualcuno che ti afferra il c**o".

Come si rapporta alle attenzioni indesiderate

La notorietà di Paul Mescal è cresciuta esponenzialmente dopo l'uscita della miniserie Normal People. All'inizio è stato difficile per lui fare i conti con l'attenzione morbosa nei suoi confronti, poi ha capito che per non rovinarsi la vita, avrebbe dovuto approcciarsi diversamente a quanto stava accadendo: