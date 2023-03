Gli Oscar dimenticano Paul Sorvino, la rabbia della figlia e della vedova: “Vergognatevi” Dopo la notte degli Oscar, scoppia l’indignazione della figlia e della vedova di Paul Sorvino. Mira Sorvino e Dee Dee Benkie hanno trovato sconcertante il fatto che l’attore non sia stato inserito nel segmento che ricordava gli attori, i registi e gli addetti ai lavori scomparsi di recente.

A cura di Daniela Seclì

Paul Sorvino e la moglie Dee Dee Benkie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A luglio 2022 moriva l'attore Paul Sorvino, protagonista di quasi 50 film, tra cui "Quei bravi ragazzi" dove interpretava il boss Paul Cicero. Aveva 83 anni. In queste ore, la figlia Mira e la vedova Dee Dee Benkie, hanno espresso il proprio disappunto perché l'attore non è stato degnamente ricordato durante la cerimonia di consegna degli Oscar.

Lo sfogo della figlia di Paul Sorvino

Ogni anno, alla cerimonia degli Oscar, scorrono le immagini degli attori, registi e addetti ai lavori, morti negli ultimi dodici mesi. Un momento che si rivela sempre molto intenso e commovente. Purtroppo, però, può capitare che ci siano delle sviste e così, tra i personaggi non è stato inserito l'attore Paul Sorvino, morto lo scorso luglio. Ciò ha causato la comprensibile reazione della figlia Mira, che si è sfogata su Twitter:

È sconcertante oltre ogni mia immaginazione, che il mio amato padre e tanti altri incredibili e brillanti attori scomparsi, siano stati esclusi. Agli Oscar si sono dimenticati di Paul Sorvino, ma noi non lo faremo mai.

Su Instagram, ha ribadito la sua indignazione: "Sono incredibilmente ferita e scioccata che l'enorme e insostituibile contributo di mio padre al mondo del cinema sia stato trascurato da chi ha fatto quella lista. Noi, la sua amata famiglia e voi, il suo amato pubblico, sappiamo quanto lui fosse unico e incredibile. Speriamo che l'Academy faccia qualcosa per porre rimedio".

L'indignazione della vedova dell'attore

Anche la vedova di Paul Sorvino, Dee Dee Benkie, ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto. In un comunicato pubblicato dal magazine People si legge: "Paul Sorvino è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema hollywoodiano. È inconcepibile che sia stato tagliato fuori dal segmento In Memoriam degli Oscar. In uno spettacolo durato tre ore, non hanno avuto un paio di minuti per porre rimedio? Paul Sorvino ha dedicato decenni al cinema ed era amato da tutti. L'Academy si vergogni e corregga questo errore. Questo è stato un grosso errore, fate qualcosa per porre rimedio".