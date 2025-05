Paul Burrell, il maggiordomo di Lady D, svela un segreto sui Windsor e la principessa nel suo nuovo libro

video suggerito

Paul Burrell, lo storico maggiordomo di Lady Diana, ha scritto un nuovo libro che uscirà a settembre e sembra abbia messo in agitazione la famiglia reale inglese. L'ex domestico pare che rivelerà alcuni segreti della principessa, come una furiosa lite.

A cura di Ilaria Costabile

Paul Burrell, lo storico maggiordomo di Lady Diana, ha scritto un nuovo libro, The Royal Insider, nel quale racconta nuovi segreti che potrebbero mettere in subbuglio la famiglia reale inglese. Sembrerebbe che, infatti, verranno raccontati degli episodi inediti che riguardano la principessa e che metterebbero nuovamente i riflettori sui Windsor che, infatti, non sarebbero affatto contenti di questa nuova pubblicazione.

I segreti di Lady D raccontati in un autobiografia

Il libro di cui si parla è un autobiografia, in cui Burrell racconta il periodo da lui trascorso accanto a Lady Diana, di cui è stato maggiordomo personale dal 1987 al 1997, quando è morta tragicamente a Parigi, nell'incidente automobilistico che sconvolse il mondo intero. L'obiettivo di Paul Burrell è quello di rendere noti alcuni retroscena inediti sulla Principessa, oltre che su tutto ciò che accade nei corridoi di Buckingham Palace. Il libro, infatti, è descritto come un "memoir intimo e personale" e sembra che racconterà episodi diversi da A Royal Duty. In passato sia William che Harry avevano chiesto all'ex uomo di fiducia della principessa, di non sfruttare la memoria della madre, per i suoi scopi, evitando di far venir fuori aspetti sconveniente del suo privato.

Lady Diana e il maggiordomo Paul Burrell (magli verde), foto Getty Images

Cosa dirà Paul Burrell nel suo libro

Stando ad alcune anticipazioni, l'ex maggiordomo farà emergere alcuni segreti che, finora, non era mai stati rivelati. Tra questi, pare ci sia una litigata furibonda tra Diana e sua madre, Frances Shand Kydd. Sembrerebbe, infatti, che le due stessero discutendo animatamente per le frequentazioni della principessa che, infatti, aveva intrapreso in quegli anni delle storie, poi giunte alle luci della ribalta, con personalità di fede musulmana. Sua madre, quindi, l'avrebbe rivolto anche pesanti insulti. Lady D, tanto che era sconvolta da quelle parole, che avrebbe chiamato proprio Burrell facendolo assistere alla telefonata, con tanto di offese.