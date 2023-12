Patrizia Pellegrino: “Mio fratello era tossicodipendente, la sua morte è stata una liberazione” Ospite di Verissimo nella puntata del 16 dicembre, Patrizia Pellegrino ha raccontato alcune pagine dolorose della sua vita: la perdita del fratello Aldo a causa della droga e la morte del figlio Riccardo dopo soli 6 giorni di vita.

Patrizia Pellegrino è stata ospite di Verissimo nella puntata del 16 dicembre. Nello studio di Silvia Toffanin, la showgirl e attrice ha raccontato alcune pagine dolorose della sua vita, dalla perdita del fratello Aldo a causa della droga, alla morte del figlio Riccardo dopo solo pochi giorni di vita.

La perdita del fratello Aldo, tossicodipendente

Patrizia Pellegrino ha perso il fratello Aldo a causa della droga. Di professione dj a Napoli, la showgirl ha raccontato che "era un bravo ragazzo" fino a quando con l'apertura di una nuova discoteca non ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti:

Era un dj famosissimo a Napoli, tutte le mamme volevano far andare andare i figli dove metteva la musica perché era un bravo ragazzo. Poi all'improvviso, con una nuova discoteca che ha aperto, qualcuno l'ha corrotto e ha iniziato a bucarsi.

Nel giro di qualche anno, spiega Pellegrino, Aldo è diventato un tossicodipendente, tra periodi in cui stava meglio grazie all'aiuto necessario e periodi in cui ricadeva:

È stato un tormento lungo e molto doloroso. L'abbiamo portato in qualche istituto, usciva che stava bene e poi riprendeva. Era arrivato a rubarci in casa, è andato in prigione. Sembra assurdo, è stata quasi una benedizione quando se ne è andato. Dopo il dolore, i miei genitori hanno ricominciato a vivere.

Pellegrino e la sua famiglia oggi stanno meglio, dopo aver vissuto per anni in una "cappa di dolore", anche se sono consapevoli di non essere riusciti a salvare Aldo: "Abbiamo perso le battaglie e sfortunatamente anche la guerra".

La morte del figlio Riccardo dopo 6 giorni di vita

Oltre all dolorosa perdita del fratello, Patrizia Pellegrino ha dovuto fare i conti anche con la morte del figlio Riccardo, avvenuta solo 6 giorni dopo la nascita. "Quando mio marito è entrato per dirmi che non c'era più mi sono sentita morire", ha detto la showgirl. Poi ha raccontato un episodio che le è successo, sempre prima di lasciare l'ospedale:

Una mia amica mi aveva regalato un bonsai, un pianta che fa un fiore ogni 10 anni. Stavo prendendo le mie cose per andare via dall'ospedale e vedo che all'improvviso c'era un fiore grande, sembrava una margherita. Ho pensato fosse il segno di Dio. Dopo la morte di Riccardo, non avevo più voglia di vivere, mi svegliavo e mi chiedevo ‘cosa vivo a fare?'.

Pellegrino ha poi parlato del tumore al rene che le era stato diagnosticato, facendo sapere di essersi operata a Bologna e di stare ora molto meglio.