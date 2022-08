Patrizia De Blanck: “Il diavolo voleva la mia anima, fece fare una brutta fine al mio cagnolino” Per scaldare i motori in vista di un suo possibile ritorno nella casa del GFVip, la contessa Patrizia De Blanck ha raccontato un episodio molto particolare che ha anche fare con la sua spiritualità: “Sentii una voce che mi chiamava…”.

A cura di Giulia Turco

Patrizia De Blanck și prepara a tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni infatti Alfonso Signorini avrebbe pensato ad un ritorno in grande spolvero per la contessa della tv tra le mura di Cinecittà. La sua presenza d’altronde è sempre motivo di colore nelle dinamiche del reality e certamente anche questa volta non lascerà deluso il suo pubblico. Per scaldare i motori, in un’intervista al settimanale Di Più Patrizia De Blanck ha raccontato un episodio molto particolare che ha anche fare con la sua spiritualità.

L’episodio esoterico della contessa De Blanck

La Contessa De Blanck strega e ammalia il suo pubblico e guai a chi non le crede. In uno dei suoi ultimi racconti di vite passate la "vippona" ha raccontato che il diavolo ha tentato di rubarle l’anima. Succedeva negli anni ’90, quando la Contessa viveva insieme ad un uomo di nome Mino. Un oggetto, una statuetta di un Budda per la precisione, si era incredibilmente spostata di forza propria per raggiungere il suo capezzale. “A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda”, racconta al settimanale. “Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”. Non solo, la Contessa avrebbe ricevuto minacce esplicite da questa entità nei giorni a venire: “Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo”.

Il possibile ritorno nella casa del GFVip

Non è escluso che la contessa possa accettare l’invito di Signorini per il suo ritorno a Cinecittà. Di tale ipotesi ne aveva parlato alla rivista di Riccardo Signoretti qualche settimana prima. “Ci sto pensando”, aveva ammesso. A quanto pare la Contessa sarebbe disposta a tornare nella casa, ma ad alcune condizioni, prima fra tutte quella di avere una stanza e un bagno tutto per sé. Inoltre, avrebbe espresso il desiderio di portare con sé anche il suo cagnolino Alien. Infine, sembra che la sua partecipazione possa essere ancorata a quella del suo fedele social media manager Lorenzo Castelluccio, con il quale potrebbe partecipare in coppia come unico concorrente.