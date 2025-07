Paolo Bonolis vittima di scherzo, il figlio Davide gli nasconde il piatto: “Che pa**e, col ca**o che lo mangio”

Dopo lo schiaffo sul collo ricevuto da Roberto Cenci in spiaggia,Paolo Bonolis è stato vittima di un altro scherzo in vacanza. Durante un pranzo a ristorante, il figlio Davide ha deciso di nascondergli il piatto sotto al tavolo. “Che pa**e, col ca**o che me lo mangio adesso”, è stata la sua reazione dopo averlo scoperto.

Paolo Bonolis vittima di un altro scherzo in vacanza. Dopo lo schiaffo sul collo ricevuto dall'amico Roberto Cenci in spiaggia, il noto conduttore è stato preso di mira dal figlio Davide. Il ragazzo si trova a Formentera con il padre e con la fidanzata Martina Dotti e, durante un pranzo al ristorante, ha deciso di fargli un piccolo scherzo nascondendogli il piatto di pasta che aveva ordinato.

Lo scherzo di Davide Bonolis al padre: la sua reazione

Davide Bonolis ha condiviso su Instagram il racconto della prima giornata di vacanza a Formentera con il padre Paolo e la fidanzata Martina Dotti. Nel vlog pubblicato sui social, c'è anche uno scherzo che il ragazzo ha organizzato al noto conduttore: durante un pranzo a ristorante, gli ha nascosto il piatto di pasta ordinato fingendo che non fosse mai arrivato a tavola. "Perchè lo avete messo lì?", chiede il cameriere al ragazzo, che nel frattempo lo ha appoggiato per terra per non farlo trovare al padre. "Col ca**o che lo mangio, chissà che ca**o ci ha fatto. Che pa**e", ha commentato Bonolis lamentandosi e sorridendo nello stesso tempo.

Paolo Bonolis e lo schiaffo in spiaggia da Roberto Cenci: il video virale sui social

Le prime giornate di vacanza a Formentera per Paolo Bonolis non sembrano essere del tutto tranquille. Oltre allo scherzo del figlio, sui social in queste ore è diventato virale anche il video di un altro momento che lo vede protagonista. Mentre si trovava in spiaggia, il noto conduttore ha ricevuto uno schiaffo sulla nuca da Roberto Cenci, amico, regista e autore di diversi programmi Mediaset, mentre stava chiacchierando distratto di spalle con un'altra persona in riva al mare. Resosi conto del gesto, Bonolis si è girato ed è apparso piuttosto irritato, pur riconoscendo che fosse un gesto del tutto amichevole.