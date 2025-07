Paolo Bonolis in spiaggia riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle: chi è l’autore del gesto

È diventato virale sui social, tra Instagram e in particolare su Tik Tok, il video che vede Paolo Bonolis in spiaggia a Formentera mentre viene schiaffeggiato alla nuca da un uomo. Il conduttore, nel video in questione, appare irritato dopo la sberla ricevuta alle spalle mentre era distratto, intento a chiacchierare con un'altra persona. In realtà, si tratta di uno scherzo organizzato da Roberto Cenci, regista e autore televisivo Mediaset. Su TikTok è presente il video registrato dal conduttore radiofonico Gigio D'Ambrosio che inscena un'intervista all'"aggressore di Paolo Bonolis".

Il video dello schiaffo a Paolo Bonolis in spiaggia

"Dramma a Formentera! Turista romano aggredito da psicopatico di Cologno Monzú. Skibidiboppi" è la didascalia del video – pubblicato su Instagram da Piergiuseppe Cananzi – che vede un uomo avvicinarsi a Paolo Bonolis, di spalle, prima di sferrargli uno schiaffo alla nuca. Nelle immagini in questione il conduttore appare irritato dal gesto. Il post è presente anche sul profilo di Roberto Cenci, autore televisivo dei programmi Mediaset nonché amico di Bonolis: è stato lui a organizzare lo scherzo e a schiaffeggiarlo.

Dopo che il video ha fatto il giro del web, diventando virale anche su Tik Tok, ne è spuntato un altro, sul profilo di Piergiuseppe Cananzi, in vacanza con Cenci e Bonolis a Formentera. Il video inizia con Gigio D'Ambrosio, conduttore radiofonico, che spiega: "Sull'Isola non si parla altro che dell'increscioso episodio". Poi inscena un'intervista all'autore dello schiaffo, Roberto Cenci, che divertito schiaffeggia anche il suo intervistatore.

Paolo Bonolis è in vacanza a Formentera, con lui il figlio Davide

Paolo Bonolis si trova in vacanza a Formentera. Con lui, oltre a Roberto Cenci e altri amici, anche il figlio Davide e la fidanzata Martina Dotti. A documentare la loro vacanza insieme un video che ha condiviso Davide Bonolis nelle ultime ore nel quale mostra lo scherzo fatto a tavola, in un ristorante, al padre. Gli nasconde il piatto ordinato e lui, quasi divertito, si lamenta: "Che pa**e".