Pamela Prati sogna Sanremo 2024, l’appello ad Amadeus: “Dai su, ho già due brani da proporti”

Pamela Prati si è raccontata in un'intervista rilasciata alla trasmissione BellaMa' condotta da Pierluigi Diaco. La showgirl, nel corso della sua carriera, ha avuto anche delle esperienze come cantante. Tra i suoi brani di maggior successo, ricordiamo Menealo e Que te la pongo. Prati ha rimarcato: “C’è un autore che ha scritto una canzone con me, che ha scritto anche per Mina" e ha confidato che non le dispiacerebbe partecipare al Festival di Sanremo 2024.

Pamela Prati vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2024

Il conduttore Pierluigi Diaco ha chiesto a Pamela Prati se stia pensando di presentare un brano ad Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2024. La showgirl non ha avuto dubbi:

Perché no, è da tanto che ci penso, sul serio certo. Se ho già due brani da proporgli? Sì, ma non so se lui…A Sanremo ci andrei sia come co-conduttrice che come cantante. O come co-conduttrice che canta. Mi sono autocandidata e credo che ci starei benissimo. Con il gruppo del Bagaglino, noi abbiamo fatto un film, Gole ruggenti, che era una parodia su tutto il Festival di Sanremo.

L'appello ad Amadeus

Pierluigi Diaco, allora, ha approfondito la questione per capire quanto possa essere concreta l'ipotesi della partecipazione di Pamela Prati al Festival di Sanremo. Il conduttore ha chiesto alla showgirl: "Hai mai incontrato Amadeus?". E lei ne ha approfittato per rivolgere un appello al direttore artistico del Festival di Sanremo 2024: "Recentemente non l'ho incontrato. Se gliel'ho detto? Glielo dico adesso: ‘Amadeus dai su'". E ha chiuso l'argomento con una nota ironica: "Amadeus è sposato con una mia ballerina, Giovanna (Civitillo, ndr). Che c'entra? Niente, siamo quasi parenti". Non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire se Amadeus deciderà di rispondere all'appello di Pamela Prati, che attualmente è nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.