Orietta Berti: “Sanremo? Che ci vado a fare. Ho troppi progetti in ballo”

Non ha alcuna intenzione di tornare in gara a Sanremo Orietta Berti che dichiarato apertamente il suo disinteresse nei confronti del maggiore evento televisivo italiano. La cantante, che il prossimo anno festeggerà i 60 anni di carriera, ha dichiarato in un’intervista al Corriere di non essere interessata a prendere parte al Festival. “Che cosa ci vado a fare a Sanremo?”, ha risposto la cantante quando le hanno chiesto se non le dispiacesse non avere mai vinto, “Ho troppi progetti in ballo, mi aspetta un inverno pienissimo. Non ho mai rincorso le vittorie, il vero successo è rimanere nel cuore della gente. Noi cantanti con Sanremo, Canzonissima, Un disco per l'estate entravamo in tutte le case. Dagli anni 60 sono ancora qui e lavoro tantissimo”.

Il rapporto con i fan, dunque, basterebbe a ripagarla per gli anni dedicati alla musica e allo spettacolo: “Per strada o al ristorante mi fermano tutti: grandi, ragazzi, bambini. Chiedono autografi, abbracci, selfie e video per salutare la mamma, la nonna, la nipotina. Per me è normale. Lo faccio da quando avevo 18 anni e con la stessa passione”.

“Fedez sempre sul pezzo, Achille Lauro mi manda i cuoricini”

L’arte di Orietta non conosce tempo e lo dimostra il fatto che la cantante sia nota anche tra i giovanissimi. Anche per questo, Fedez le chiese di incidere insieme a lui e ad Achille Lauro la hit “Mille”. “A Fedez era piaciuta ‘Quando ti sei innamorato' che ho portato a Sanremo nel 2021. Lui è sempre sul pezzo e ama il bel canto. Mi ha chiamato subito per ‘Mille', in coppia con lui e Achille Lauro, che ormai è come un nipote. Mi manda i cuoricini sul telefono e ci facciamo le videochiamate”, confida ancora Orietta, “Dopo è arrivata ‘La discoteca italiana' con Fabio Rovazzi e ora ‘Una vespa in due' con il mio bel Fiorello. Faccio sempre cose nuove e diverse, ma rimanendo leale e a me stessa”.

Un disco e un tour per festeggiare i 60 anni di carriera

I progetti ai quali Berti fa riferimento sono legati soprattutto all’anniversario importante che cadrà nel 2025: i 60 anni di carriera. “Nel 2025, per festeggiare i miei 60 anni sulla scena, farò un disco nuovo e una tournée. Stiamo già lavorando sui nuovi brani e i duetti che mi piacciono tanto. È incredibile come siano volati. La magia di questo mestiere e dei ragazzi con cui collaboro, uno scambio continuo. I giovani ti spingono a osare, ti caricano di entusiasmo. Insieme si creano nuove emozioni in musica”, ha concluso la cantante.