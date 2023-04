Orietta Berti: “Non ho mai fatto incidenti, io e mio marito Osvaldo vittime di furto d’immagine” Orietta Berti con un post su Instagram denuncia il furto d’immagine di cui è vittima insieme al marito Osvaldo Paterlini. La cantante e opinionista del GF VIP ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni: “Non ho fatto incidenti, usano illegalmente il nostro nome e rubano foto dal web per modificarle”.

A cura di Gaia Martino

Orietta Berti a poche ore dalla finale del Grande Fratello VIP ha aggiornato i suoi profili social. Con un video su Instagram allarma i fan e li invita a non farsi intrappolare in truffe messe in piedi utilizzando il suo nome. Nelle ultime settimane l'opinionista del reality ha ricevuto numerose segnalazioni: ha raccontato ai suoi followers che qualcuno usa il suo nome e quello del marito, Osvaldo Paterlini, per ingannare le persone a scopi commerciali, senza che lei ne fosse a conoscenza.

La denuncia di Orietta Berti

"In tanti mi hanno segnalato la truffa, usano illegalmente e a nostra insaputa il mio nome e quello di mio marito, usano foto rubate dal web con fotomontaggi falsi dove io avrei cicatrici sul volto": così comincia il lungo messaggio social di Orietta Berti che denuncia alcuni truffatori che avrebbero utilizzato la sua immagine e quella del marito a scopi commerciali, illegalmente. "Oltre ad essere estranei a questa truffa, abbiamo denunciato tutto alla polizia spostale. Fate attenzione. Voglio rassicurarvi che non ho mai avuto incidenti che mi hanno rovinato il mio viso o che mio marito Osvaldo ha rilasciato interviste in merito, sono falsità inventate. Fate attenzione a queste truffe", ha concluso la cantante e opinionista del GF VIP.

Il servizio a Striscia la Notizia

Orietta Berti ha realizzato un servizio anche con Striscia La Notizia affinché si spargesse la voce: "Non sono mai stata aggredita, non ho mai avuto sfregi in viso e, che io sappia, mio marito non è uno scienziato che crea creme miracolose", le parole in un'intervista con Moreno Morello, inviato del tg satirico di Antonio Ricci. La cantante è stata vittima di abuso della sua immagine, utilizzata impropriamente per ingannare le persone a scopi commerciali vendendo una crema curativa prodotta dal marito Osvaldo, spacciato per scienziato. "Molti miei fan se ne sono accorti e hanno addirittura acquistato la crema: è tutto falso, denuncio".