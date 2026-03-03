Nuova puntata di Falsissimo cancellata per scelta del tribunale, Corona la posta su X: “La censura non mi ferma”

Il tribunale blocca la nuova puntata di Falsissimo a poche ore dalla pubblicazione e Corona la ripubblica su X. “Ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 marzo, le parole dell’ex re dei paparazzi.

La nuova puntata del format Falsissimo di Fabrizio Corona su Youtube ha avuto vita breve. Era già successo che la piattaforma rimuovesse i suoi contenuti: è accaduto di nuovo, poche ore dopo il lancio, e ora al link dell'episodio compare la scritta "Video non disponibile. Questi contenuti non sono disponibili nel dominio di questo Paese a causa di un'ingiunzione del tribunale".

L'ex re dei paparazzi ha così deciso di caricare l'intero contenuto dalla durata di oltre 2 ore (formato dalla parte in chiaro e da quella in abbonamento) sul suo profilo X, scrivendo: "Gratis per tutti. Perché gli italiani meritano la verità". Fabrizio Corona ha scritto nel tweet, a corredo del video, di aver ricaricato la puntata di Falsissimo "Dopo che gli avvocati impuniti (e senza vergogna) di Alfonso Signorini ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un'udienza d'appello il 19 marzo che potrebbe rettificare l'ordinanza del giudice Pertile". "Avete il diritto di sapere e di informarvi su quello che fa Signorini in concorso con Mediaset ed Endemol", ha continuato, spiegando che questo episodio "Non lo fermate in nessun modo. La gente vuole sapere. Non è il potere. La censura non ci fermerà".

La puntata di Falsissimo in questione contiene una nuova accusa contro Alfonso Signorini con un testimone, prove video, videochiamate e messaggi: al centro dei fatti Vito Coppola, personal trainer, che racconta di essere stato inserito negli studi del Grande Fratello a Cinecittà senza autorizzazione. "Provava a baciarmi e a toccarmi, mi ha messo la lingua in bocca e mi ha toccato", ha dichiarato Coppola davanti a Corona che inquadra la vicenda sotto un profilo giuridico, citando la legge sull'abuso di autorità. Stando a quanto mostrato nell'episodio, Signorini avrebbe inviato a Coppola questo messaggio: "Io quando ti ho baciato ho capito che c'è la timidezza, ma l'istinto ti fa fottere della timidezza, perché se ti piace una cosa la fai, punto".