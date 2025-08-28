spettacolo
Nonna regala a Stefano De Martino dei taralli fatti in casa, lui la invita sul palco: “Ti sei fatta bella per me?”

Un siparietto curioso quello che ha visto protagonista Stefano De Martino e Maria, una nonna presente come spettatrice al suo spettacolo teatrale in Puglia qualche giorno fa: la donna ha regalato al conduttore dei taralli fatti in casa, quindi lui ha deciso di invitarla a salire sul palco.
A cura di Sara Leombruno
Il regalo di nonna Maria a Stefano De Martino

Stefano De Martino si stava esibendo in Puglia, dove da qualche giorno si sta esibendo con il suo spettacolo "Meglio stasera" prima di tornare, da settembre, alla conduzione di Affari Tuoi. A un certo punto, tra il pubblico ha notato una dolce signora che gli stava facendo segno di avergli portato dei taralli fatti in casa. "Lei come si chiama? Maria? Venga con me, se la sente?", le ha detto allora Stefano, dopo aver accettato con piacere il suo regalo. I due sono quindi saliti sul palco e lui ha invitato il pubblico a farle un applauso.

Il siparietto sul palco: "Tuo marito è qui?"

Dopo averla messa a suo agio, il conduttore ha richiesto un microfono per lei. "Mi sono fatta il ciuffo per te, così tu mi avresti guardato. Sei molto bello", gli ha confessato la signora. Che poi ha spiegato di aver deciso di tingersi di rosso "perché è il colore dell'amore". successivamente, l'ha fatta accomodare sulla riproduzione di un'auto presente sul palco, le ha fatto mettere la cintura di sicurezza e ha scherzato: "Lanciamo un messaggio sociale, prendiamo le precauzioni a letto". Maria ha 76 anni, è sposata e suo marito si chiama Trentadue Giuseppe e fa l'infermiere. Quella sera, però, non era presente, motivo per cui De Martino ha ironicamente chiesto alla signora di poter fingere di essere "due ragazzini al primo appuntamento". Dopo lo sketch, i due si sono salutati calorosamente e lui l'ha ringraziata ancora una volta per i taralli.

