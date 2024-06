“Non mi affittano casa perché sono nero”, lo sfogo dell’attore di Hollywood Wendell Pierce

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Con un tweet su X, l'attore e doppiatore statunitense Wendell Pierce ha raccontato di essere stato vittima di razzismo. Originario del New Orleans, cercava una casa in affitto ad Harlem, quartiere di Manhattan nella città di New York, ma a causa del colore della sua pelle gli avrebbero negato la possibilità di vivere nell'appartamento desiderato.

Lo sfogo di Wendell Pierce

"Per coloro che non capiscono la mia giustificata rabbia": così comincia il lungo sfogo dell'attore e doppiatore statunitense, celebre soprattutto per il ruolo in Suits, prima di dare inizio al racconto. "Sto lavorando a due serie televisive, Elisbeth e Raising Kanan, sto girando Superman, due anni fa ho finito la quarta stagione di Jack Ryan. L'anno scorso ho finito di lavorare a Broadway per Death Of a Salesman. Con le prove di occupazione, gli estratti conto bancari, le proprietà immobiliari, il proprietario bianco di un appartamento ha negato la mia richiesta di affitto ad Harlem" ha continuato prima di sostenere di essere stato scartato tra gli affittuari per il colore della sua pelle. "Il razzismo e i bigotti esistono, sono reali. Ci sono persone che farebbero di tutto per distruggere la vita dei neri. Quando negate le nostre esperienze, siete vili e spregevoli", ha concluso.

In un'intervista alla CNN, è entrato nei dettagli di quanto accaduto. "Come scusa, hanno detto che io non ho un lavoro fisso e costante. Nonostante gli abbia mostrato le mie proprietà in tutto il Paese o mi sia offerto di pagare un anno di affitto in anticipo, mi è stato negato l'appartamento. Lo hanno fatto a posta, sono stati discriminatori. Altre persone di colore sono state attaccate" ha spiegato, stando a quanto riporta il New York Post. Intanto, Wendell Pierce sta lavorando al prossimo Superman di James Gunn, film nel quale interpreterà il ruolo di Perry White.