Nino Frassica: "Guadagno meno ma sono più libero, con un contratto lungo non sarebbe la stessa cosa" Il comico spiega di aver preferito la libertà alla sicurezza sul lavoro: "Legarsi con un contratto lungo ti toglie molte possibilità". Poi dà i voti ai conduttori: "Fazio è un animale televisivo, Maria De Filippi è molto furba, conosce tutto del pubblico".

Nino Frassica fa il suo esordio questa sera su Rai2, in profondissima seconda serata, con Festivallo (ore 23.45). Sei serate per ironizzare sul Festival di Sanremo. Il comico ne ha parlato con Libero: "Per pura casualità nello stesso giorno, alla stessa ora e sullo stesso canale, quarant’anni dopo l’esordio di Quelli della notte". Ma c'è un aspetto fondamentale, un fil rouge che lega tutta la sua carriera: la libertà. Di questo, Nino Frassica ha parlato nel corso dell'intervista.

Meglio la libertà o la sicurezza del lavoro?

Dopo tutto, le domande che si può porre un comico di livello come Nino Frassica sono le stesse che si può porre una persona che non lavora nel mondo dello spettacolo, ma che comunque ambisce ad avere spazi di manovra differenti. E allora com'è questa carriera un po' di qua e un po' di là? Daniele Priori, autore dell'interviste, scrive: "In tv è un Nino uno e trino. La vediamo sulla Rai, su Mediaset, sul Nove. Come vive questa versatilità in un’epoca in cui, soprattutto in tv, si tende molto a legarsi a un’azienda a un canale?". La risposta di Frassica è una lezione di vita:

A me un giorno può trovarmi a teatro, un altro in un fotoromanzo (sorride, ndr). Non mi sono mai legato con contratti esclusivi. Gironzolo per i canali. Se mi piace quello che mi propongono vado, se non mi piace non vado. Certo, legarsi con un contratto lungo ti dà la sicurezza del lavoro, però al tempo stesso ti toglie molte possibilità. E allora: è meglio l’esclusiva o la libertà? Boh.

"Fazio è un animale televisivo, Maria De Filippi è furba"

Poi lascia un aggettivo per ogni grande conduttore televisivo che ha incrociato nei suoi anni di carriera. "Fabio Fazio? È un grande studioso. Forte, una bestia, un animale televisivo". E Maria De Filippi? "Furba. È quello che conosce meglio di tutti il pubblico". Carlo Conti? "Il tuttofare che sa fare tutto". E Terence Hill è ovviamente "un cuore d'oro. Penso sia l'uomo più buono del mondo". Raoul Bova, che ha sostituito Terence Hill: "Bellezza e simpatia". E lui è l'erede di Renzo Arbore? "Sono sempre l'allievo di Arbore". Tutto Frassica in un'intervista.