Come cambierà il Serale di Amici 24: l'ipotesi 2 squadre a poche puntate dalla finale Mancano sempre meno puntata alla finale del Serale di Amici 24, che decreterà il vincitore di questa edizione. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un cambiamento nel meccanismo di gara, con il passaggio da 3 squadre iniziali a soltanto 2. Ecco cosa potrebbe succedere.

A cura di Elisabetta Murina

Mancano sempre meno puntate alla finale del Serale di Amici 24. Salvo cambi di programmazione, l'ultima puntata di questa edizione del talent di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda sabato 18 maggio. Al momento sono ancora 8 gli allievi in gara, cinque cantanti e tre ballerini, dopo l'uscita di SenzaCri e Francesca. Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un cambiamento nel meccanismo di gara, che vedrà sfidarsi non più tre squadre ma soltanto due. Ecco cosa potrebbe succedere.

Come cambia il meccanismo del Serale di Amici 24: l'ipotesi due squadre

A poche puntate dalla finale, ci potrebbe essere un cambiamento nel meccanismo di gara. Stando a quanto riporta Amici News, che ha pubblicato su X le storie di alcuni ballerini professionisti del programma, le squadre potrebbero passare da 3 a due. Una di queste rimane quella guidata dai professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, composta da cinque allievi: Antonia, Jacopo Sol, Daniele, Alessia e Chiara. Dopo l'eliminazione di Senza Cri, invece, alla squadra Emanuel Lo- Lorella Cucciarni è rimasto solo un allievo, il ballerino Francesco. Pettinelli-Lettieri possono contare su Niccolò e Trigno dopo l'uscita della ballerina Francesca. Per facilitare la gara e visto il numero di allievi, queste ultime due squadre potrebbero unirsi in una unica guidata quindi da 4 professori e composta da un totale di tre allievi: Niccolò, Trigno e Francesco.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Amici 24

L'appuntamento con il Serale di Amici 24 è solitamente il sabato in prima serata, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Ma, dopo la morte di Papa Francesco avvenuta il 21 aprile, la programmazione ha subito dei cambiamenti. Già in questi giorni, il daytime (dalle ore 16.10 su Canale5) non andrà regolarmente in onda. E anche la prossima puntata del Serale, inizialmente programmata per il 26 aprile, potrebbe essere posticipata in seguito ai funerali del Pontefice, che si terranno il 26 aprile. L'appuntamento potrebbe essere trasmesso quindi o domenica 27 aprile o direttamente una settimana più tardi, sabato 3 maggio.