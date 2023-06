Nina Zilli: “Ho visto i bulli ricoprirmi di fango, degli hater online me ne frego” Nina Zilli ha parlato della sua musica, della figlia, di bullismo, femminismo e di miti come Lucio Dalla e Patti Pravo.

A cura di Redazione Spettacolo

Nina Zilli (Marco Alpozzi/LaPresse)

Qualche mese fa è uscito il nuovo singolo di Nina Zilli che il 2 giugno è diventata madre per la prima volta di Anna Blue, avuta assieme al compagno Danti, uno dei producer italiani più conosciuti. I due fanno coppia in privato e anche nel lavoro, dal momento che Danti ha anche prodotto il singolo "Innamorata (F____U!)" – oltre a far parte del video assieme a Le Donatella, Katia Follesa, Articolo 31 e Alvin -, canzone che, come ha spiegato la stessa cantante "ha tutti quei riferimenti super Motown che piacciono a me, che caratterizzano la mia musica da quando ho iniziato. C’è tutta la parte vintage che mi rappresenta, negli arrangiamenti, nel modo di scrivere" come ha spiegato nella nota stampa di lancio del pezzo.

In un'intervista al Corriere, però, ha spaziato molto, dalla musica alla vita privata, partendo dall'emozione provata quando ha scoperto di essere incinta. Zilli ha spiegato di essere svenuta, per quello che ha definito "lo choc più bello del mondo" e spiegando: "Non me lo aspettavo. Anna Blue è una bambina caparbia, si è nascosta per due mesi e mezzo. Non mi sentivo benissimo e sono andata dal ginecologo per un controllo" e a quel punto, quando il medico le ha fatto ascoltare il battito, è svenuta. Nina Zilli è una delle migliori cantanti soul che abbiamo, in grado, nella sua lunga carriera, di mescolare l'amore per il rock, l'R&B e il soul, appunto.

La notizia della gravidanza, però, non è riuscita a darla lei, perché durante Viva Radio 2 fu Biggio a svelarlo, creando un piccolo caso, ormai superato, anche se al momento, spiega: "Ci sono rimasta un po' male" pensando soprattutto ai paparazzi, che dopo poche ore sono arrivati sotto casa sua. Alla fine, però, l'ha presa con filosofia: "Mi sono detta: tolto il dente tolto il dolore". Nel video del singolo, che segue il racconto di "Vasco a san Siro" quando Danti le diede l'anello questa volta i due si sposano con lei incinta. Al riguardo si dice pronta, nel caso il compagno glielo chiedesse, ma senza stress: "Se Danti mi farà la proposta, vediamo se avrà voglia di dirgli di sì". Zilli parla anche dell'emozione di cantare con due icone come Loredana Bertè e Patti Pravo, oltre che di Lucio Dalla "che mi racconta tutto quello che mi sarebbe successo. Era un uomo avanti anni luce".

Zilli sottolinea anche la sua attitudine femminista, che va oltre al marketing, ma che si è forgiata negli anni: "Sono una femmina che lavora in un mondo ancora prevalentemente maschile" spiega, prima di parlare dell'importanza dei suoi genitori nella sua formazione, soprattutto di sua madre. E non si tira indietro neanche quando, parlando della sua presa di coscienza del proprio corpo ha parlato del bullismo che ha dovuto affrontare quando era ragazzina. Lo ricorda parlando della vittoria di Miss Liceo: "Ho capito che non ero più il brutto anatroccolo delle medie, grassa e con la ferraglia in bocca, quelli sono stati anni di crudeltà vera. A me, che ho guardato i bulli negli occhi ricoprirmi di fango, cosa me ne può fregare dei commenti su internet di persone che si nascondono dietro a un nickname".