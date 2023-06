Nina Zilli neo mamma: “Celebro la fertilità e in tasca conservo sempre un po’ di rock’n’roll” A pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che celebrano le sue forme durante la gravidanza, scattate poco prima che nascesse Anna Blue. “Alle icone fuori legge che hanno lottato anche per noi”.

A cura di Giulia Turco

Nina Zilli è da poco diventata mamma per la prima volta e ha voglia di rivendicare la sua sensualità femminile, che non ha perso durante la gravidanza né ora che sta iniziando ad adattarsi alla sua nuova vita insieme alla picciola Anna Blue.

Le foto scattate prima della nascita di Anna Blue

A pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che celebrano le sue forme durante la gravidanza, scattate poco prima che nascesse Anna Blue. “In questi scatti ho voluto celebrare la femminilità e la fertilità del genio femminile delle grandi icone di inizio secolo, che ancora ‘fuori legge’ hanno lottato, anche per noi, per essere fedeli a loro stesse e libere di fare quello che l’istinto suggeriva loro: ARTE”. È un omaggio a Elsa Schiapparelli. “Il ciuffo rockabilly invece è parte di me, che ho sempre in tasca un po’ di rock’n’roll”, scrive a corredo degli scatti che resteranno un ricordo indelebile di quel periodo.

La gravidanza di Nina Zilli

La sua vita da mamma è appena iniziata, ma già da mesi Nina Zilli fantastica sul futuro che verrà, quello al fianco della sua piccola Anna Blue. Quando lo scorso maggio è stata in studio a Le Iene, ha recitato un monologo che racconta paure e insicurezze per ciò che potrà dare alla figlia: “Io non sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’ che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me”, sono state le sue parole.

“È un rollercoaster emozionale e ormonale che mette davvero a dura prova”, diceva della gravidanza. “Certo, dicono che poi si dimentica tutto, altrimenti nessuno lo rifarebbe”. Infine, è a sua madre che la cantante ha voluto dedicare un pensiero speciale: "Ho capito che i sacrifici fatti da mia madre per me sono iniziati molto prima della mia nascita e vanno celebrati. Quindi cara mamma, che diventerai nonna, io spero di farne tanti quanto te".