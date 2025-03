video suggerito

Niko, figlio di Toto Cutugno: “Per anni mi sono sentito frutto di un tradimento, la mia identità rimase nascosta” Ospite del podcast One More Time, Niko Cutugno ha parlato della sua storia familiare: dall’infanzia vissuta avendo la percezione di essere “frutto di un tradimento” alla scoperta di essere figlio del noto cantautore Toto Cutugno, morto nel 2023. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niko Cutugno è stato ospite dell'ultima puntata del podcast One More Time, disponibile dal 21 marzo. Ai microfoni di Luca Casadei, il 36enne ha raccontato la sua storia: dall'infanzia vissuta ‘in segreto', alla scoperta di essere figlio del noto cantautore Toto Cutugno, scomparso nel 2023.

Niko Cutugno e la scoperta di essere figlio di Toto Cutugno

Niko Cutugno è l'unico figlio di Toto Cutugno, nato da una relazione extraconiugale del cantante. Il 36enne ha scoperto solo dopo diversi anni l'identità di suo padre, grazie al bisnonno: "C’era una settimana enigmistica con lui in copertina e ha detto: “questo è tuo padre, è un cantante famoso. È una persona che tutti conoscono”. Mi ricordo proprio questa stanza e questo senso di confusione. Non posso dire di aver avuto un’infanzia finta, ma comunque una grossa parte della mia identità era nascosta".

Durante l'infanzia Niko ebbe più volte la percezione di essere "frutto di un tradimento". Fino ai sette anni portò solamente il cognome della madre e, del padre, sapeva solo il vero nome: "Non credo che mi avessero detto Toto per evitare che in qualche modo ci potessero essere dei deragliamenti rispetto al piano di segretezza che avevano, diciamo, deciso di perpetrare". Alcune loro foto pubblicate sulla copertina un giornale resero nota l'esistenza di Niko e cambiarono per sempre la vita del cantante: "Questo ha dato vita a uno sconvolgimento, almeno temporaneo, delle sue certezze, perché ha dovuto scegliere se farlo emergere e farlo scoprire, diciamo, non solo a sua moglie, ma tutto il suo mondo lavorativo". Toto Cutugno a quel punto raccontò tutto alla moglie e decise di riconoscere il figlio:

Il giorno prima che uscisse questo giornale, è andato dalla moglie e le ha raccontato tutto. In quel momento sembrava che fosse cascato il mondo, almeno il suo mondo. La moglie è rimasta sconvolta da questa notizia, ma ha esortato mio papà a riconoscermi perché lei, a sua volta, da bambina aveva vissuto una storia molto simile con il padre.

La malattia del padre Toto Cutugno

Toto Cutugno è morto nell'agosto del 2023 dopo una lunga malattia. Il figlio è stato al suo fianco fino all'ultimo, quando era ricoverato in ospedale: "Sono arrivato in ospedale, ero da solo, sono stato il primo. Mio papà era già in coma. Ricordo proprio quell’ora in cui siamo stati in camera da soli, gli ripetevo mentalmente un mantra: “ti amo, mi spiace, perdonami, grazie”. Lui mi stringeva la mano e a un certo punto si è commosso. Questa è la mia interpretazione, non so se sia un’inesattezza scientifica, ma la sensazione che ho avuto è che mi sentisse".